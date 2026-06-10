くら寿司、回転レーンで「グミ」流れる 「BIO-RAL（ビオラル）」と“無添加”異色コラボ
回転寿司チェーン「くら寿司」とスーパーマーケット・ライフのプライベートブラント「BIO-RAL（ビオラル）」がコラボレーションし、四大添加物無添加（※）のグミ「くら寿司限定アソート（シャインマスカット・いちごグミ/ぶどう・みかんグミ）」が、きょう10日から全国のくら寿司の回転レーンに流れる。
【画像】四大添加物無添加のグミ「くら寿司限定アソート」（ぶどう・みかんグミ）
くら寿司は、全ての食材で化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を一切使用していない。「BIO-RAL」は、カラダにやさしい素材や製法、健康や自然志向にあわせたプライベートブランドで、思いが共通することからコラボが実現した。
「BIO-RAL」では、ミネラルを含む、てんさい糖ならではの自然な甘さと、素材本来の風味と色合いが特徴のグミを販売しており、コラボ第1弾商品として6月10日の“無添加の日”に登場するグミは、1袋で2種類の味が楽しめるくら寿司限定アソートパックとなる。
島根県産シャインマスカットのピューレと、宮城県産とちおとめのピューレを100％使用した「シャインマスカット・いちごグミ」と、愛媛県産ピオーネのピューレと、愛媛県産温州みかんの果汁を100％使用した「ぶどう・みかんグミ」の2商品で、回転レーンから手に取ることができるほか、タッチパネルからも注文可能。また、くら寿司ネット通販からも購入できる。
※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料 無添加
■商品概要
商品：くら寿司限定アソート（シャインマスカット・いちごグミ／ぶどう・みかんグミ）
販売価格：230円〜 ※店舗により価格は異なる
販売期間：6月10日（水）〜無くなり次第終了
※一部店舗では6月12日（金）より
【画像】四大添加物無添加のグミ「くら寿司限定アソート」（ぶどう・みかんグミ）
くら寿司は、全ての食材で化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を一切使用していない。「BIO-RAL」は、カラダにやさしい素材や製法、健康や自然志向にあわせたプライベートブランドで、思いが共通することからコラボが実現した。
島根県産シャインマスカットのピューレと、宮城県産とちおとめのピューレを100％使用した「シャインマスカット・いちごグミ」と、愛媛県産ピオーネのピューレと、愛媛県産温州みかんの果汁を100％使用した「ぶどう・みかんグミ」の2商品で、回転レーンから手に取ることができるほか、タッチパネルからも注文可能。また、くら寿司ネット通販からも購入できる。
※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料 無添加
■商品概要
商品：くら寿司限定アソート（シャインマスカット・いちごグミ／ぶどう・みかんグミ）
販売価格：230円〜 ※店舗により価格は異なる
販売期間：6月10日（水）〜無くなり次第終了
※一部店舗では6月12日（金）より