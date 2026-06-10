梅雨前線は南の海上へ離れて停滞する見込みで、13日(土)頃までは広い範囲で梅雨の中休みとなるでしょう。ただ、局地的にはにわか雨や雷雨の可能性があります。14日(日)から15日(月)は前線が北上し、西日本から東日本を中心に雨の範囲が広がる見込みです。晴れ間の出る日が続く週末にかけて気温は上昇し、蒸し暑さが増すため熱中症対策が必要です。

明日11日 午後は突然の雷雨に注意 沖縄は未明まで大雨注意

今日10日(水)は沖縄は梅雨空となり、八重山地方では局地的に激しい雨が降っています。明日11日(木)の未明まで雨が強まる見込みです。引き続き、大雨による土砂災害などにご注意ください。



明日11日(木)は、梅雨前線は日本の南の海上へ下がり、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。

九州から東海は広い範囲で晴れる見込みです。ただ、上空に流れ込む寒気の影響で、午後は山陰など日本海側で雨や雷雨の所がありそうです。関東は雲が多めながら、午前中から日差しがあるでしょう。夕方以降は、北部の山沿いを中心に雨の所がありそうです。空の変化には注意が必要です。



北陸や東北、北海道は広く晴れますが、こちらも突然の雨や雷雨となる可能性があります。山沿いを中心に、急な天気の変化にはご注意ください。



最高気温は今日と同じかやや高くなりそうです。真夏の暑さとは違って、日陰に入ると過ごしやすいでしょう。炎天下では日傘や帽子などが活躍しそうです。

13日まで梅雨の中休み 14日から雨雲広がる

明後日12日(金)は、晴れの天気が続きますが、午後は山沿いや内陸部を中心に雨雲が発達しやすくなるでしょう。特に関東から北は、大気の状態が不安定となるため、空の変化に注意が必要です。出かける時に晴れていても、雨具は備えていた方が良いでしょう。



13日(土)まで広い範囲で晴れが続きます。14日(日)は西から前線が北上し、天気は下り坂となるでしょう。沖縄や九州南部では警報級の大雨となる可能性が出ています。15日(月)は九州から関東、東北まで雨のエリアが広がる見込みです。



梅雨の晴れ間のうちに、大きめの洗濯物を片付けたり、雨対策グッズを見直しておくと良さそうです。



また、気温は週末にかけて上昇傾向で、雨雲が迫るとともに蒸し暑くなるでしょう。気温も湿度も高くなるため、熱中症には油断できません。涼しい服装を心がけてください。