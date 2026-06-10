ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで県内では高齢女性2人を救急搬送…程度はいず… 【速報】熱中症の疑いで県内では高齢女性2人を救急搬送…程度はいずれも軽症（6月10日･静岡） 【速報】熱中症の疑いで県内では高齢女性2人を救急搬送…程度はいずれも軽症（6月10日･静岡） 2026年6月10日 17時4分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では6月10日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、浜松市消防局管内で1人、富士市消防本部管内で1人、それぞれ高齢女性計2人が救急搬送されました。傷病程度はいずれも軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで県内では未成年者や高齢者を含む男性3人を救急搬送…程度はいずれも軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで浜松市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症で静岡県内６人救急搬送 中等症２人軽症４人 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 介護タクシー, グループウェア, デイサービス, 置床工事, リハビリ, 神事, フローリング, 生花, 横浜