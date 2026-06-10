「アボカドでご飯消える！」200人以上が感動した、白だし香る炒めものを作ってみた

加熱したアボカドのおいしさに驚き！白だしにんにく風味の鶏もも肉炒め

アボカドといえば、サラダのトッピングやサーモンのお寿司など、生のまま食べるイメージが強い食材ではないでしょうか。

でも実は、炒めたアボカドも生とは違ったおいしさがあるんです！

今回ご紹介するのは、鶏もも肉とアボカドを白だしとにんにくで炒めた、ご飯が進むメインおかずのレシピ。和風ベースでありながら、にんにくのパンチが効いた少し洋風の香りも楽しめる一品です。

鶏肉は皮からじっくり、アボカドは変色対策を

1. 鶏もも肉とアボカドをそれぞれ一口大に切ります。鶏肉には塩こしょうをし、アボカドはオリーブオイルを少し絡めて変色を予防しておきましょう。





2. フライパンでにんにくのみじん切りを熱し、鶏肉を皮目から焼いていきます。焼き色がついたら裏返し、蓋をして蒸し焼きにして、中までしっかり火を通します。





3. 余分な脂をキッチンペーパーで拭き取ったら、白だしとみりんを加えて軽く煮絡めます。





4.汁気が少なくなってきたらアボカドを加え、さっと炒めて完成です。





白だしとにんにくで箸が止まらない





盛り付けのときにブラックペッパーを振りました。お好みでマヨネーズや七味を添えても、また違ったおいしさを楽しめるそうですよ。





それでは、いただきます！

白だしの風味が鶏肉とアボカドにしっかりと絡んで、まろやかなおいしさが口いっぱいに広がります。

そこににんにくの香りがパンチを加えてくれて、気がつけば、白いご飯と一緒にあっという間に完食していました。

炒めたアボカドは生の時の青臭さが飛んで、まろやかさが一層増していておいしい！

アボカドでこんなにご飯が進むなんて、と少し驚いてしまうような一品です。

アボカドを混ぜすぎないのがコツ

実際に作ってみて感じたのは、アボカドを加えた後はあまり混ぜすぎないことが大切だということ。

菜箸やヘラで勢いよく混ぜてしまうと、アボカドが崩れる原因になります。

形をきれいに残すためにも、アボカドを加えたらさっと炒めてお皿に盛り付ける程度に留めておくのがポイントです。

おいしそうなアボカドを見かけたら、ぜひ炒めてみて

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）には「何度食べてもおいしい」「白だしベースの味がめちゃくちゃお気に入り」と、白だし炒めのおいしさに感動する声が届いています。

また、レシピ作者さんによれば、冷めてもおいしいのでお弁当にも向いているとのこと。この春からお弁当作りを始めて少しマンネリを感じている方にも、ぜひ試してみてほしいレシピです。

生で食べることが多いアボカドですが、炒めるとまた新しいおいしさに出会えますよ。気になった方は、ぜひ一度作ってみてください。