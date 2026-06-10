【しまむら最新チラシ】お得に夏服を大量買いするチャンス！ Tシャツ・アームカバー330円、ワンピース550円など超特価に《6月14日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。

2026年6月10日から14日までは「清涼祭」を開催中。毎日のワードローブに欠かせないスタメン服やクール・ドライ・UVカット商品といった高機能アイテムなどの夏物が大特価で登場します。

特に注目すべきは日替わり特価アイテム！ レディース＆キッズアイテムはもちろん、父の日のギフトにもぴったりなメンズアイテムも豊富にそろっています。

Tシャツ、ワンピ、プルオーバーなど......全部1000円以下！

まずは大注目の日替わり特価アイテムの中から、ピックアップして紹介します。いずれも1商品につき1人2点まで購入可能です。

6月10日に登場するメンズアイテム3点セットは、父の日の贈り物にもぴったり！

【6月10日】

3点セット（メンズ／ジャケット・Tシャツ・ハーフパンツ）、3点セット（メンズ／シャツ・Tシャツ・パンツ）、ブランド3点セット（メンズ／Tシャツ・ジップパーカ・パンツ）、ブランド3点セット（メンズ／シャツ・Tシャツ・パンツ）...各2200円

【6月11日】

カップ付インナー各種（レディース）、ブランドハーフパンツ各種（レディース）...各550円ペットベッド各種（接触冷感）...770円

ブランドインナー各種（メンズ／3枚組）、敷きパッド各種（接触冷感）...各990円

【6月12日】

Tシャツ各種（メンズ、レディース）、タンクトップ各種（レディース）、ショートストッキング各種（レディース／5足組）、アームカバー各種...各330円

他にも超得プライスのアイテムが登場しています。

たとえば、プルオーバー各種（レディース）、ワンピース（レディース）、リラクシングパンツ（レディース）、バッグ各種（レディース）などは各550円に。

ニットカーディガン（レディ―ス）、シャツ（レディース）、大きいサイズのワンピース各種（レディース）、Tシャツ+ショートパンツセット各種（ガールズ）、Tシャツ+ハーフパンツセット各種（キッズ）、キャラクターパジャマ各種（ベビー）などは各770円です。

そして、Tシャツ+メッシュベストセット（メンズ）、キャラクタールームウェア各種（レディース）、フリーシートクッション各種（接触冷感）、タオルケット各種（接触冷感）などは各990円で販売されています。

すべて数量限定なので、気になるアイテムがある人は早めにお店へ。

頼れる高機能インナーで夏を快適に

夏はドライ・接触冷感・抗菌防臭・紫外線カットなどさまざまな機能を待つ高機能インナーに切り替えて、汗や紫外線といった夏の天敵に立ち向かうのが良さそう◎

ドライ・遮熱・抗菌防臭・UVカット機能を備えた「インナー（レディース）」（790円）、UVカット・ストレッチ・ドライ・接触冷感・吸湿放湿・抗菌防臭・室内干し臭軽減機能まで付いた「インナー（レディース）」（979円）、「カップ付インナー（レディース）」（1419円）、さらに通気性が良く高いUVカット機能を持つ「帽子各種」(1969円)など、多彩なラインアップで登場。

また、動物モチーフが可愛い「ダイカットクッション各種」（1419円）、「抱き枕各種」（2189円）などの接触冷感グッズも。眠れない暑い夜の日のお供に最適ですね。

快適＆おしゃれなシーズンリーズンの冷感服

宝島社の女性誌「InRed」と「リンネル」がプロデュースする「シーズンリーズン」の夏服も見逃せません。

1枚で着映える接触冷感機能付きの「Tシャツ各種（レディース）」（1089円）、立体刺しゅうが可愛い「ブラウス各種（レディース）」（1639円）、旬のシルエットが叶う「コクーンパンツ（レディース）」（2189円）、撥水機能付きの「バッグ各種」（2410円）など、ラフすぎず"ちょうど良い"大人の夏服＆小物が勢ぞろいです。

推しキャラと一緒に夏対策

人気の「ズートピア」をはじめとするディズニーなどのキャラクターグッズは、「晴雨兼用折りたたみ傘各種」（1969円）、「晴雨兼用傘各種（キッズ）」（1639円）など、これからの季節にあると便利な梅雨＆夏対策グッズがお買い得です。

今週もしまむらでお得に買い物を楽しんでみては。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部