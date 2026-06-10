両手に持った竹の棒を使い、少しずつ伸ばしていく手延べそうめん。日本一の長さと言われる3.6メートルになります。

【写真を見る】食料品の消費税はどうなる？｢中途半端なことはやめてはっきりして…｣ 手延べそうめん作りの現場で聞く 愛知･安城市

訪れたのは、愛知の夏の味覚「和泉の手延べそうめん」を作る、安城市の「みや子製麺」です。

今年は5月の大型連休前から、そうめん作りはスタート。6月下旬から最盛期に突入です。しかし、物価上昇や中東問題の影響はここにも。



（みや子製麺 早川千代子さん）

「小麦粉も今から値段が上がってくる話を聞いています。包装資材も全部上がっているし、もうどうしましょう」

「中途半端なことはやめて、はっきりして」

原材料費と資材の高騰が押し寄せています。そうめんの価格については…



（早川さん）

「現状維持です。消費税をなしにすると、税込みで値段は現状よりも下がる。（減税が）もっと早く分かっていれば、計算して値上げしようと思っていた」

消費税減税の決着点が見えないまま、そうめん作りの最盛期はもうすぐ。国の右往左往に振り回されている早川さんは…



（早川さん）

「国の財源がないので、消費税は取ってほしいです。消費税をなしにしたからどうのこうのっていうより、中途半端なことをやらないではっきりしてほしいです」