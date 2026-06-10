【ENCORE】乃木坂46賀喜遥香＆矢田萌華が6期生・川端晃菜を絶賛！池田瑛紗はセンター曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」への想いを語った『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1

【ENCORE】賀喜遥香・池田瑛紗・矢田萌華による『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1

ライブのセットリストとともに、アーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャスト『ENCORE』に乃木坂46が登場。賀喜遥香・池田瑛紗・矢田萌華が5月19日開催の『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1について、その想いを語った。

■乃木坂46初の東京ドーム3デイズ！進化を続けるグループへの想い

『ENCORE』にて『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1（5月19日公演）の振り返りトークを担当したのは、賀喜遥香・池田瑛紗・矢田萌華の3名だ。

当日のセットリストを見ながらライブを順に振り返り、池田は「私は『おいでシャンプー』の煽りを担当させていただいたんですけど。オチのところは全員で『お誕生日おめでとう！』って、乃木坂46のバースデーをお祝いできたことがすごく思い出に残っています」とコメント。

矢田は「最後、みんなで連なって、サビを踊るっていうのがちょっとした夢だったんで、すごくうれしかったです。初めて先輩と繋がって踊れました！」と、それぞれの視点で楽曲やその時の心境を語っていく。

また、今回のライブで6期生がブロックごとの進行をつとめたことから、最初のストーリーテラーという重責を果たした川端晃菜の話題へ。

4期生の賀喜は「完璧すぎてさ、着替えながら聞こえてくる、晃菜ちゃんの声に『すごすぎっ！』って」とその頼もしさに感動したようで、同じ6期生の矢田も「最年少ってすごくかわいがっていた節はありつつも、同期として尊敬できるなって思いました」と絶賛した。

終盤の曲順について、賀喜は「パッと聴くと明るい曲ではない感じがするけど、歌詞を見ると全部の曲が未来に向かっているっていうか。その感じがとても乃木坂46らしいです」と進化を続けるグループ同様、彼女たちが歌う楽曲もまた未来へと向かうメッセージが詰まっているのだと述べた。

本編ラストを飾り、今回のトークゲストのひとりでもある池田瑛紗がセンターをつとめた「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に話題がおよぶと、賀喜と矢田は曲直前の梅澤と池田の気持ちのこもったMCでのやりとり、そこからのキレッキレな池田という流れを興奮冷めやらぬ様子で再現。

ふたりに評価され、少し照れた様子の池田は「ライブで映える曲だなって自分でも思いましたが、バスラだからこそ込められる気持ちがすごく大きかったですね」と今の自分たちの気持ちを表すような歌詞含め、感情をこめることができたのだと吐露。

矢田は「（池田）瑛紗さんの『これからも坂道を駆け上がっていきます！』という言葉に、本当にそうだなって。6期生も頑張ろうって」といっそう気を引き締めて前に進もうと決意したという。

そして、アンコールで披露した新曲「君ばかり」については、賀喜が「今回ライブで初披露させていただいて。初めてだけど、（梅澤）美波さんとできるのは最後っていう。複雑な気持ちでやっていました」と新曲をファンの前で披露できる喜びのいっぽう、今回の東京ドーム公演をもって乃木坂46から卒業した、3代目キャプテン・梅澤美波との貴重なステージであったことから複雑な当時の心境を明かし、その言葉を受けた池田が「本当に温かい曲をいただいたので。これからもずっとグループで大切にしていきたいです」と力強く語っている。

なお、エピソードの最後には「メンバーにとって“BIRTHDAY LIVE（バスラ）”とは？」という質問も。3人が口にした、それぞれのまっすぐな想いは『ENCORE』振り返りトークで受け止めてほしい。

TEXT BY フジジュン

■セットリスト

『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1

2026.05.19＠東京ドーム

乃木坂46 SETLIST

00. Overture

01.他人のそら似

02.おいでシャンプー

03.ジコチューで行こう！

04.チートデイ

05.君に叱られた

06-a.ぐるぐるカーテン

06-b.今、話したい誰かがいる

06-c.Route 246

06-d.でこぴん

06-e.他の星から

06-f.サヨナラの意味

06-g.インフルエンサー

06-h.制服のマネキン

07.あの日 僕は咄嗟に嘘をついた

08.生まれたままで

09.錆びたコンパス

10.愛って羨ましい

11.Monopoly

12.ネーブルオレンジ

13.逃げ水

14.ビリヤニ

15.ジャンピングジョーカーフラッシュ

16.ハウス！

17.好きというのはロックだぜ！

18.ガールズルール

19.きっかけ

20.Same numbers

21.夜明けまで強がらなくてもいい

22.Sing Out!

23.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？

[ENCORE]

01.ロマンスのスタート

02.思い出が止まらなくなる

03.君ばかり

04.懐かしさの先

■『ENCORE』にて乃木坂46初の東京ドーム3デイズ全公演を振り返り！

◎『ENCORE』とは？

ライブのセットリストとともにアーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャストとして立ち上がった『ENCORE』。アーティストが全身全霊で臨んだライブを深く理解できるコンテンツとして注目される（※アーティスト本人のトークはSpotifyでのみ公開中）。

◎乃木坂46『ENCORE』紹介記事は下記日程にて公開予定

6/11（木）17:00…DAY2

6/12（金）17:00…DAY3