日経225オプション6月限（10日日中） 5万8000円プットが出来高最多618枚
10日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3558枚だった。うちプットの出来高が7231枚と、コールの6327枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の618枚（11円安25円）。コールの出来高トップは6万8000円の550枚（79円安28円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 80000
1 1 77500
1 0 1 75500
12 0 1 74000
18 -1 1 73000
17 0 1 72500
198 -2 1 72000
96 -3 1 71500
4 -4 1 71375
44 -4 1 71250
3 -12 1 71125
268 -5 1 71000
32 -8 1 70750
3 -8 2 70625
133 -8 2 70500
38 -14 2 70250
21 -6 3 70125
512 -14 3 70000
18 -12 6 69875
11 -18 4 69750
1 7 69625
87 -23 5 69500
14 -26 8 69250
10 -32 9 69125
291 -30 11 69000
16 -42 10 68875
59 -41 10 68750
14 -55 11 68625
160 -52 20 68500
67 -64 25 68250 3475 2
550 -79 28 68000
5 28 67875
217 -86 49 67750 2955 1
10 -107 45 67625
327 -119 55 67500
67375 2610 -835 1
140 -134 76 67250 2460 1
368 -170 91 67000 2315 +460 3
4 -61 89 66875
218 -182 123 66750
4 -61 126 66625
201 -260 140 66500 2380 +810 2
79 -277 188 66250
25 -333 192 66125
511 -330 220 66000 2050 +675 13
39 -750 220 65875 1390 4
75 -380 280 65750
11 -395 300 65625
208 -390 330 65500 1525 +480 3
59 -525 295 65375 1150 1
60 -602 293 65250 935 +80 2
10 -315 360 65125
471 -640 445 65000 1180 +370 137
23 -145 465 64875 900 10
186 -700 555 64750 935 +285 7
15 645 64625 855 +240 6
257 -660 675 64500 1000 +405 74
13 -1095 535 64375 830 -45 1
13 -845 610 64250 760 +250 29
5 875 64125 725 +245 21
66 -770 945 64000 655 +210 276
63750 545 +165 26
63625 720 +395 7
3 -865 1155 63500 495 +130 103
63375 440 +158 68
63250 410 +120 45
1 1840 63125
1 -515 1945 63000 365 +103 490
62875 335 +55 33
62750 310 +70 25
62625 430 8
62500 270 +60 182
62375 287 2
62250 239 +64 93
2 -975 2345 62000 181 +28 295
61875 205 +47 25
61750 204 -151 26
61625 139 -81 2
61500 140 +18 121
61375 210 +47 3
61250 120 +16 24
61125 105 -56 1
61000 103 +12 247
60875 90 -60 5
60750 113 +29 14
60500 61 -22 410
60375 71 -109 81
60250 98 +14 38
60125 80 14
60000 59 -4 601
59875 92 -5 4
59750 76 +14 28
59625 50 6
59500 71 +14 388
59375 33 -71 2
59250 64 5
59000 39 -8 131
58875 50 -50 6
58750 36 -5 18
58625 34 -2 26
58500 31 -18 176
58375 31 -2 2
58250 29 -3 104
58125 41 -30 2
58000 25 -11 618
57875 37 -8 12
57750 22 -3 14
57625 17 1
57500 21 -10 80
57375 35 -16 3
57250 19 -33 7
57125 17 -11 4
57000 15 -9 114
56875 16 2
56750 23 +5 3
56625 14 2
56500 12 -8 50
56375 21 -6 5
56250 18 +3 3
56125 9 35
56000 10 -5 232
55875 18 7
55750 17 +4 1
55500 8 -4 107
55250 7 -6 5
55125 7 2
55000 5 -10 190
54875 6 -2 1
54750 9 0 8
54500 6 -2 31
54250 4 -16 11
54000 4 -3 161
53875 4 5
53750 4 -2 19
53625 3 -4 3
53500 3 -3 64
53125 2 -5 5
53000 2 -3 129
52875 2 12
52500 2 -1 34
52000 1 -2 189
51875 1 -6 4
51750 1 -6 11
51500 1 -1 62
51250 1 -1 42
51000 1 -1 162
50750 1 1
50250 1 6
50000 1 0 233
49750 1 -1 1
49500 1 0 2
49250 1 0 1
49000 1 0 8
48875 1 0 1
48750 1 0 2
48500 1 0 11
48250 1 1
48125 1 0 5
48000 1 0 9
47750 1 0 6
47500 1 0 4
44000 1 0 5
43000 1 0 2
40000 1 0 2
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 80000
1 1 77500
1 0 1 75500
12 0 1 74000
18 -1 1 73000
17 0 1 72500
198 -2 1 72000
96 -3 1 71500
4 -4 1 71375
44 -4 1 71250
3 -12 1 71125
268 -5 1 71000
32 -8 1 70750
3 -8 2 70625
133 -8 2 70500
38 -14 2 70250
21 -6 3 70125
512 -14 3 70000
18 -12 6 69875
11 -18 4 69750
1 7 69625
87 -23 5 69500
14 -26 8 69250
10 -32 9 69125
291 -30 11 69000
16 -42 10 68875
59 -41 10 68750
14 -55 11 68625
160 -52 20 68500
67 -64 25 68250 3475 2
550 -79 28 68000
5 28 67875
217 -86 49 67750 2955 1
10 -107 45 67625
327 -119 55 67500
67375 2610 -835 1
140 -134 76 67250 2460 1
368 -170 91 67000 2315 +460 3
4 -61 89 66875
218 -182 123 66750
4 -61 126 66625
201 -260 140 66500 2380 +810 2
79 -277 188 66250
25 -333 192 66125
511 -330 220 66000 2050 +675 13
39 -750 220 65875 1390 4
75 -380 280 65750
11 -395 300 65625
208 -390 330 65500 1525 +480 3
59 -525 295 65375 1150 1
60 -602 293 65250 935 +80 2
10 -315 360 65125
471 -640 445 65000 1180 +370 137
23 -145 465 64875 900 10
186 -700 555 64750 935 +285 7
15 645 64625 855 +240 6
257 -660 675 64500 1000 +405 74
13 -1095 535 64375 830 -45 1
13 -845 610 64250 760 +250 29
5 875 64125 725 +245 21
66 -770 945 64000 655 +210 276
63750 545 +165 26
63625 720 +395 7
3 -865 1155 63500 495 +130 103
63375 440 +158 68
63250 410 +120 45
1 1840 63125
1 -515 1945 63000 365 +103 490
62875 335 +55 33
62750 310 +70 25
62625 430 8
62500 270 +60 182
62375 287 2
62250 239 +64 93
2 -975 2345 62000 181 +28 295
61875 205 +47 25
61750 204 -151 26
61625 139 -81 2
61500 140 +18 121
61375 210 +47 3
61250 120 +16 24
61125 105 -56 1
61000 103 +12 247
60875 90 -60 5
60750 113 +29 14
60500 61 -22 410
60375 71 -109 81
60250 98 +14 38
60125 80 14
60000 59 -4 601
59875 92 -5 4
59750 76 +14 28
59625 50 6
59500 71 +14 388
59375 33 -71 2
59250 64 5
59000 39 -8 131
58875 50 -50 6
58750 36 -5 18
58625 34 -2 26
58500 31 -18 176
58375 31 -2 2
58250 29 -3 104
58125 41 -30 2
58000 25 -11 618
57875 37 -8 12
57750 22 -3 14
57625 17 1
57500 21 -10 80
57375 35 -16 3
57250 19 -33 7
57125 17 -11 4
57000 15 -9 114
56875 16 2
56750 23 +5 3
56625 14 2
56500 12 -8 50
56375 21 -6 5
56250 18 +3 3
56125 9 35
56000 10 -5 232
55875 18 7
55750 17 +4 1
55500 8 -4 107
55250 7 -6 5
55125 7 2
55000 5 -10 190
54875 6 -2 1
54750 9 0 8
54500 6 -2 31
54250 4 -16 11
54000 4 -3 161
53875 4 5
53750 4 -2 19
53625 3 -4 3
53500 3 -3 64
53125 2 -5 5
53000 2 -3 129
52875 2 12
52500 2 -1 34
52000 1 -2 189
51875 1 -6 4
51750 1 -6 11
51500 1 -1 62
51250 1 -1 42
51000 1 -1 162
50750 1 1
50250 1 6
50000 1 0 233
49750 1 -1 1
49500 1 0 2
49250 1 0 1
49000 1 0 8
48875 1 0 1
48750 1 0 2
48500 1 0 11
48250 1 1
48125 1 0 5
48000 1 0 9
47750 1 0 6
47500 1 0 4
44000 1 0 5
43000 1 0 2
40000 1 0 2
株探ニュース