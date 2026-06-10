　10日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3558枚だった。うちプットの出来高が7231枚と、コールの6327枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の618枚（11円安25円）。コールの出来高トップは6万8000円の550枚（79円安28円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　80000　
　　 1　　　　　　　 1　　77500　
　　 1　　　 0　　　 1　　75500　
　　12　　　 0　　　 1　　74000　
　　18　　　-1　　　 1　　73000　
　　17　　　 0　　　 1　　72500　
　 198　　　-2　　　 1　　72000　
　　96　　　-3　　　 1　　71500　
　　 4　　　-4　　　 1　　71375　
　　44　　　-4　　　 1　　71250　
　　 3　　 -12　　　 1　　71125　
　 268　　　-5　　　 1　　71000　
　　32　　　-8　　　 1　　70750　
　　 3　　　-8　　　 2　　70625　
　 133　　　-8　　　 2　　70500　
　　38　　 -14　　　 2　　70250　
　　21　　　-6　　　 3　　70125　
　 512　　 -14　　　 3　　70000　
　　18　　 -12　　　 6　　69875　
　　11　　 -18　　　 4　　69750　
　　 1　　　　　　　 7　　69625　
　　87　　 -23　　　 5　　69500　
　　14　　 -26　　　 8　　69250　
　　10　　 -32　　　 9　　69125　
　 291　　 -30　　　11　　69000　
　　16　　 -42　　　10　　68875　
　　59　　 -41　　　10　　68750　
　　14　　 -55　　　11　　68625　
　 160　　 -52　　　20　　68500　
　　67　　 -64　　　25　　68250　　3475 　　　　　　　 2　
　 550　　 -79　　　28　　68000　
　　 5　　　　　　　28　　67875　
　 217　　 -86　　　49　　67750　　2955 　　　　　　　 1　
　　10　　-107　　　45　　67625　
　 327　　-119　　　55　　67500　
　　　　　　　　　　　　　67375　　2610 　　-835　　　 1　
　 140　　-134　　　76　　67250　　2460 　　　　　　　 1　
　 368　　-170　　　91　　67000　　2315 　　+460　　　 3　
　　 4　　 -61　　　89　　66875　
　 218　　-182　　 123　　66750　
　　 4　　 -61　　 126　　66625　
　 201　　-260　　 140　　66500　　2380 　　+810　　　 2　
　　79　　-277　　 188　　66250　
　　25　　-333　　 192　　66125　
　 511　　-330　　 220　　66000　　2050 　　+675　　　13　
　　39　　-750　　 220　　65875　　1390 　　　　　　　 4　
　　75　　-380　　 280　　65750　
　　11　　-395　　 300　　65625　
　 208　　-390　　 330　　65500　　1525 　　+480　　　 3　
　　59　　-525　　 295　　65375　　1150 　　　　　　　 1　
　　60　　-602　　 293　　65250　　 935 　　 +80　　　 2　
　　10　　-315　　 360　　65125　
　 471　　-640　　 445　　65000　　1180 　　+370　　 137　
　　23　　-145　　 465　　64875　　 900 　　　　　　　10　
　 186　　-700　　 555　　64750　　 935 　　+285　　　 7　
　　15　　　　　　 645　　64625　　 855 　　+240　　　 6　
　 257　　-660　　 675　　64500　　1000 　　+405　　　74　
　　13　 -1095　　 535　　64375　　 830 　　 -45　　　 1　
　　13　　-845　　 610　　64250　　 760 　　+250　　　29　
　　 5　　　　　　 875　　64125　　 725 　　+245　　　21　
　　66　　-770　　 945　　64000　　 655 　　+210　　 276　
　　　　　　　　　　　　　63750　　 545 　　+165　　　26　
　　　　　　　　　　　　　63625　　 720 　　+395　　　 7　
　　 3　　-865　　1155　　63500　　 495 　　+130　　 103　
　　　　　　　　　　　　　63375　　 440 　　+158　　　68　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 410 　　+120　　　45　
　　 1　　　　　　1840　　63125　
　　 1　　-515　　1945　　63000　　 365 　　+103　　 490　
　　　　　　　　　　　　　62875　　 335 　　 +55　　　33　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 310 　　 +70　　　25　
　　　　　　　　　　　　　62625　　 430 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 270 　　 +60　　 182　
　　　　　　　　　　　　　62375　　 287 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 239 　　 +64　　　93　
　　 2　　-975　　2345　　62000　　 181 　　 +28　　 295　
　　　　　　　　　　　　　61875　　 205 　　 +47　　　25　
　　　　　　　　　　　　　61750　　 204 　　-151　　　26　
　　　　　　　　　　　　　61625　　 139 　　 -81　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 140 　　 +18　　 121　
　　　　　　　　　　　　　61375　　 210 　　 +47　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　61250　　 120 　　 +16　　　24　
　　　　　　　　　　　　　61125　　 105 　　 -56　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 103 　　 +12　　 247　
　　　　　　　　　　　　　60875　　　90 　　 -60　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 113 　　 +29　　　14　
　　　　　　　　　　　　　60500　　　61 　　 -22　　 410　
　　　　　　　　　　　　　60375　　　71 　　-109　　　81　
　　　　　　　　　　　　　60250　　　98 　　 +14　　　38　
　　　　　　　　　　　　　60125　　　80 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　60000　　　59 　　　-4　　 601　
　　　　　　　　　　　　　59875　　　92 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　59750　　　76 　　 +14　　　28　
　　　　　　　　　　　　　59625　　　50 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　59500　　　71 　　 +14　　 388　
　　　　　　　　　　　　　59375　　　33 　　 -71　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59250　　　64 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59000　　　39 　　　-8　　 131　
　　　　　　　　　　　　　58875　　　50 　　 -50　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58750　　　36 　　　-5　　　18　
　　　　　　　　　　　　　58625　　　34 　　　-2　　　26　
　　　　　　　　　　　　　58500　　　31 　　 -18　　 176　
　　　　　　　　　　　　　58375　　　31 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58250　　　29 　　　-3　　 104　
　　　　　　　　　　　　　58125　　　41 　　 -30　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58000　　　25 　　 -11　　 618　
　　　　　　　　　　　　　57875　　　37 　　　-8　　　12　
　　　　　　　　　　　　　57750　　　22 　　　-3　　　14　
　　　　　　　　　　　　　57625　　　17 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57500　　　21 　　 -10　　　80　
　　　　　　　　　　　　　57375　　　35 　　 -16　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57250　　　19 　　 -33　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　57125　　　17 　　 -11　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　15 　　　-9　　 114　
　　　　　　　　　　　　　56875　　　16 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56750　　　23 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56625　　　14 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　12 　　　-8　　　50　
　　　　　　　　　　　　　56375　　　21 　　　-6　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56250　　　18 　　　+3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56125　　　 9 　　　　　　　35　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　10 　　　-5　　 232　
　　　　　　　　　　　　　55875　　　18 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55750　　　17 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　 8 　　　-4　　 107　
　　　　　　　　　　　　　55250　　　 7 　　　-6　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55125　　　 7 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　 5 　　 -10　　 190　
　　　　　　　　　　　　　54875　　　 6 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　 9 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　 6 　　　-2　　　31　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　 4 　　 -16　　　11　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　 4 　　　-3　　 161　
　　　　　　　　　　　　　53875　　　 4 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53750　　　 4 　　　-2　　　19　
　　　　　　　　　　　　　53625　　　 3 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　 3 　　　-3　　　64　
　　　　　　　　　　　　　53125　　　 2 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　 2 　　　-3　　 129　
　　　　　　　　　　　　　52875　　　 2 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　 2 　　　-1　　　34　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　 1 　　　-2　　 189　
　　　　　　　　　　　　　51875　　　 1 　　　-6　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51750　　　 1 　　　-6　　　11　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　 1 　　　-1　　　62　
　　　　　　　　　　　　　51250　　　 1 　　　-1　　　42　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　 1 　　　-1　　 162　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　 1 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　 1 　　　 0　　 233　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　 1 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　 1 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　 1 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　 1 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　 1 　　　 0　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　 1 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 1 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 1 　　　 0　　　 2　

株探ニュース