日経225オプション7月限（10日日中） 7万円コールが出来高最多230枚
10日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3956枚だった。うちプットの出来高が2408枚と、コールの1548枚を上回った。プットの出来高トップは6万2000円の167枚（395円高1615円）。コールの出来高トップは7万円の230枚（160円安510円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
85 0 2 90000
6 0 5 85750
118 0 6 85000
37 -2 11 82500
73 -7 20 80000
6 -9 28 79000
1 -11 32 78500
85 -12 36 78000
10 -14 53 77000
3 -42 60 76500
22 -27 68 76000
3 -24 84 75500
74 -38 97 75000
10 -37 119 74500
139 -52 139 74000
4 -60 160 73500
35 -67 199 73000
1 -77 278 72500
61 -84 271 72000
11 -95 330 71500
1 400 71375
27 -115 375 71000
3 470 70875
1 500 70625
2 530 70375
7 570 70125
230 -160 510 70000
2 615 69875
12 +135 650 69750
4 560 69625
27 -180 605 69500
38 -200 705 69000
8 +115 780 68750 5200 8
8 -255 820 68500
45 -190 885 68125
107 -220 955 68000 4245 4
8 +85 1000 67750 3875 4
15 +125 1080 67500
12 1290 67375
3 +200 1260 67250
13 -320 1250 67000
66750 3455 2
1 +170 1595 66500 3295 6
66250 3150 3
51 -350 1595 66000 2835 1
65875 2990 9
5 +275 1930 65625
65500 2650 7
27 +230 2025 65250
6 2185 65125
50 -140 2050 65000 2770 +440 63
3 2315 64875
2 2480 64625
8 2180 64500
14 -505 2615 64000 2325 +525 65
1 3030 63750
63375 1960 50
11 -565 3250 63000 1875 +325 103
62625 1740 41
62500 1795 +435 13
62250 1465 2
62000 1615 +395 167
61875 1270 5
61750 1235 2
61250 1265 4
61000 1450 +470 27
60750 1310 17
60625 1095 1
60500 1170 +260 62
60375 1140 51
60250 1035 3
60125 1070 13
12 5500 60000 1045 +110 50
59500 975 +235 15
59250 850 7
59000 910 +255 86
58250 800 +55 9
58000 735 +185 107
57750 745 +95 6
57000 615 +165 141
56500 540 +130 3
56000 510 +120 75
55500 395 +25 8
55250 475 1
55000 425 +100 109
54500 340 6
54250 375 3
54000 360 +89 79
53750 335 +59 6
53250 310 -5 6
53000 300 +65 58
52250 262 +41 1
52000 256 +54 53
51750 236 +38 1
51000 221 +45 42
50500 221 1
50000 191 +43 105
49500 205 +62 1
49000 168 +39 14
48500 156 +35 4
48000 143 +31 36
47500 125 +20 4
47000 127 +28 17
46500 102 +7 5
46250 110 +18 1
46000 113 +25 90
45000 100 +21 124
44500 100 20
44000 86 +16 32
43000 87 +25 10
42000 67 +17 18
41000 68 +21 2
40500 43 0 1
40000 52 +12 26
39000 48 +13 8
38000 40 18
37000 35 22
35000 32 +11 74
33000 21 +5 4
32000 18 +5 8
31000 16 4
30000 13 +2 62
29000 11 11
28000 11 +4 9
25000 6 +1 15
24000 5 +1 7
22000 4 2
20000 2 -1 48
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
85 0 2 90000
6 0 5 85750
118 0 6 85000
37 -2 11 82500
73 -7 20 80000
6 -9 28 79000
1 -11 32 78500
85 -12 36 78000
10 -14 53 77000
3 -42 60 76500
22 -27 68 76000
3 -24 84 75500
74 -38 97 75000
10 -37 119 74500
139 -52 139 74000
4 -60 160 73500
35 -67 199 73000
1 -77 278 72500
61 -84 271 72000
11 -95 330 71500
1 400 71375
27 -115 375 71000
3 470 70875
1 500 70625
2 530 70375
7 570 70125
230 -160 510 70000
2 615 69875
12 +135 650 69750
4 560 69625
27 -180 605 69500
38 -200 705 69000
8 +115 780 68750 5200 8
8 -255 820 68500
45 -190 885 68125
107 -220 955 68000 4245 4
8 +85 1000 67750 3875 4
15 +125 1080 67500
12 1290 67375
3 +200 1260 67250
13 -320 1250 67000
66750 3455 2
1 +170 1595 66500 3295 6
66250 3150 3
51 -350 1595 66000 2835 1
65875 2990 9
5 +275 1930 65625
65500 2650 7
27 +230 2025 65250
6 2185 65125
50 -140 2050 65000 2770 +440 63
3 2315 64875
2 2480 64625
8 2180 64500
14 -505 2615 64000 2325 +525 65
1 3030 63750
63375 1960 50
11 -565 3250 63000 1875 +325 103
62625 1740 41
62500 1795 +435 13
62250 1465 2
62000 1615 +395 167
61875 1270 5
61750 1235 2
61250 1265 4
61000 1450 +470 27
60750 1310 17
60625 1095 1
60500 1170 +260 62
60375 1140 51
60250 1035 3
60125 1070 13
12 5500 60000 1045 +110 50
59500 975 +235 15
59250 850 7
59000 910 +255 86
58250 800 +55 9
58000 735 +185 107
57750 745 +95 6
57000 615 +165 141
56500 540 +130 3
56000 510 +120 75
55500 395 +25 8
55250 475 1
55000 425 +100 109
54500 340 6
54250 375 3
54000 360 +89 79
53750 335 +59 6
53250 310 -5 6
53000 300 +65 58
52250 262 +41 1
52000 256 +54 53
51750 236 +38 1
51000 221 +45 42
50500 221 1
50000 191 +43 105
49500 205 +62 1
49000 168 +39 14
48500 156 +35 4
48000 143 +31 36
47500 125 +20 4
47000 127 +28 17
46500 102 +7 5
46250 110 +18 1
46000 113 +25 90
45000 100 +21 124
44500 100 20
44000 86 +16 32
43000 87 +25 10
42000 67 +17 18
41000 68 +21 2
40500 43 0 1
40000 52 +12 26
39000 48 +13 8
38000 40 18
37000 35 22
35000 32 +11 74
33000 21 +5 4
32000 18 +5 8
31000 16 4
30000 13 +2 62
29000 11 11
28000 11 +4 9
25000 6 +1 15
24000 5 +1 7
22000 4 2
20000 2 -1 48
株探ニュース