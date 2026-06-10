　10日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3956枚だった。うちプットの出来高が2408枚と、コールの1548枚を上回った。プットの出来高トップは6万2000円の167枚（395円高1615円）。コールの出来高トップは7万円の230枚（160円安510円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　85　　　 0　　　 2　　90000　
　　 6　　　 0　　　 5　　85750　
　 118　　　 0　　　 6　　85000　
　　37　　　-2　　　11　　82500　
　　73　　　-7　　　20　　80000　
　　 6　　　-9　　　28　　79000　
　　 1　　 -11　　　32　　78500　
　　85　　 -12　　　36　　78000　
　　10　　 -14　　　53　　77000　
　　 3　　 -42　　　60　　76500　
　　22　　 -27　　　68　　76000　
　　 3　　 -24　　　84　　75500　
　　74　　 -38　　　97　　75000　
　　10　　 -37　　 119　　74500　
　 139　　 -52　　 139　　74000　
　　 4　　 -60　　 160　　73500　
　　35　　 -67　　 199　　73000　
　　 1　　 -77　　 278　　72500　
　　61　　 -84　　 271　　72000　
　　11　　 -95　　 330　　71500　
　　 1　　　　　　 400　　71375　
　　27　　-115　　 375　　71000　
　　 3　　　　　　 470　　70875　
　　 1　　　　　　 500　　70625　
　　 2　　　　　　 530　　70375　
　　 7　　　　　　 570　　70125　
　 230　　-160　　 510　　70000　
　　 2　　　　　　 615　　69875　
　　12　　+135　　 650　　69750　
　　 4　　　　　　 560　　69625　
　　27　　-180　　 605　　69500　
　　38　　-200　　 705　　69000　
　　 8　　+115　　 780　　68750　　5200 　　　　　　　 8　
　　 8　　-255　　 820　　68500　
　　45　　-190　　 885　　68125　
　 107　　-220　　 955　　68000　　4245 　　　　　　　 4　
　　 8　　 +85　　1000　　67750　　3875 　　　　　　　 4　
　　15　　+125　　1080　　67500　
　　12　　　　　　1290　　67375　
　　 3　　+200　　1260　　67250　
　　13　　-320　　1250　　67000　
　　　　　　　　　　　　　66750　　3455 　　　　　　　 2　
　　 1　　+170　　1595　　66500　　3295 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　66250　　3150 　　　　　　　 3　
　　51　　-350　　1595　　66000　　2835 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65875　　2990 　　　　　　　 9　
　　 5　　+275　　1930　　65625　
　　　　　　　　　　　　　65500　　2650 　　　　　　　 7　
　　27　　+230　　2025　　65250　
　　 6　　　　　　2185　　65125　
　　50　　-140　　2050　　65000　　2770 　　+440　　　63　
　　 3　　　　　　2315　　64875　
　　 2　　　　　　2480　　64625　
　　 8　　　　　　2180　　64500　
　　14　　-505　　2615　　64000　　2325 　　+525　　　65　
　　 1　　　　　　3030　　63750　
　　　　　　　　　　　　　63375　　1960 　　　　　　　50　
　　11　　-565　　3250　　63000　　1875 　　+325　　 103　
　　　　　　　　　　　　　62625　　1740 　　　　　　　41　
　　　　　　　　　　　　　62500　　1795 　　+435　　　13　
　　　　　　　　　　　　　62250　　1465 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1615 　　+395　　 167　
　　　　　　　　　　　　　61875　　1270 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　61750　　1235 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61250　　1265 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1450 　　+470　　　27　
　　　　　　　　　　　　　60750　　1310 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　60625　　1095 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60500　　1170 　　+260　　　62　
　　　　　　　　　　　　　60375　　1140 　　　　　　　51　
　　　　　　　　　　　　　60250　　1035 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　60125　　1070 　　　　　　　13　
　　12　　　　　　5500　　60000　　1045 　　+110　　　50　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 975 　　+235　　　15　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 850 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 910 　　+255　　　86　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 800 　　 +55　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 735 　　+185　　 107　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 745 　　 +95　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 615 　　+165　　 141　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 540 　　+130　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 510 　　+120　　　75　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 395 　　 +25　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 475 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 425 　　+100　　 109　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 340 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 375 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 360 　　 +89　　　79　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 335 　　 +59　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 310 　　　-5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 300 　　 +65　　　58　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 262 　　 +41　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 256 　　 +54　　　53　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 236 　　 +38　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 221 　　 +45　　　42　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 221 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 191 　　 +43　　 105　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 205 　　 +62　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 168 　　 +39　　　14　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 156 　　 +35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 143 　　 +31　　　36　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 125 　　 +20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 127 　　 +28　　　17　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 102 　　　+7　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 110 　　 +18　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 113 　　 +25　　　90　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 100 　　 +21　　 124　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 100 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　86 　　 +16　　　32　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　87 　　 +25　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　67 　　 +17　　　18　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　68 　　 +21　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　43 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　52 　　 +12　　　26　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　48 　　 +13　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　40 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　35 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　32 　　 +11　　　74　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　21 　　　+5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　18 　　　+5　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　16 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　13 　　　+2　　　62　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　11 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　11 　　　+4　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 6 　　　+1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 5 　　　+1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 4 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 2 　　　-1　　　48　

株探ニュース