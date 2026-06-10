　10日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は62枚だった。コールの合計出来高は27枚。コールの出来高トップは6万6000円の9枚（45円安2615円）だった。プットのの合計出来高は35枚。プットの出来高トップは4万8250円の10枚（380円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　-7　　　12　　90000　
　　 2　　　 0　　 155　　80000　
　　 1　　 +80　　 500　　75000　
　　 1　　 -75　　 645　　73000　
　　 1　　　　　　1240　　70500　
　　 5　　　　　　1245　　70000　
　　　　　　　　　　　　　69000　　5555 　　+155　　　 6　
　　 2　　-355　　2185　　67000　
　　 2　　　　　　2535　　66375　
　　 9　　 -45　　2615　　66000　
　　　　　　　　　　　　　62000　　2155 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59500　　1545 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 500 　　+100　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 380 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 298 　　 +38　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 215 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 120 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　77 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　60 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　48 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　25 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　13 　　　　　　　 5　

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