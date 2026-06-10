日経225オプション8月限（10日日中） 6万6000円コール2615円
10日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は62枚だった。コールの合計出来高は27枚。コールの出来高トップは6万6000円の9枚（45円安2615円）だった。プットのの合計出来高は35枚。プットの出来高トップは4万8250円の10枚（380円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 -7 12 90000
2 0 155 80000
1 +80 500 75000
1 -75 645 73000
1 1240 70500
5 1245 70000
69000 5555 +155 6
2 -355 2185 67000
2 2535 66375
9 -45 2615 66000
62000 2155 2
59500 1545 1
50000 500 +100 1
48250 380 10
45000 298 +38 1
44000 215 1
38500 120 0 1
35000 77 +1 2
32000 60 2
30000 48 +5 2
26000 25 -5 1
20000 13 5
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 -7 12 90000
2 0 155 80000
1 +80 500 75000
1 -75 645 73000
1 1240 70500
5 1245 70000
69000 5555 +155 6
2 -355 2185 67000
2 2535 66375
9 -45 2615 66000
62000 2155 2
59500 1545 1
50000 500 +100 1
48250 380 10
45000 298 +38 1
44000 215 1
38500 120 0 1
35000 77 +1 2
32000 60 2
30000 48 +5 2
26000 25 -5 1
20000 13 5
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