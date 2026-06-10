ロッキーズの菅野智之投手が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板。6回途中6安打3失点、3奪三振で6勝目（4敗）を挙げた。今季初対戦となったカブスの鈴木誠也外野手に対しては、左飛と中直に抑えた。

■「いつもよりカウントが深く……」

走者を許しながらも1、2回を無失点で切り抜けた菅野。5―0とリードして迎えた3回、二塁打と2四球で1死満塁のピンチを招くと、犠飛で1点を返された。しかし、ここを最少失点でしのぐと、4、5回は3者凡退で片付けた。

6回もマウンドに立ったが、先頭マイケル・ブッシュ内野手にソロ本塁打を浴びると、次打者アレックス・ブレグマン内野手にも左前打を許し、ここで降板。2番手が走者をかえしたため、菅野は3失点となった。

この日は結局、6回途中6安打3失点、2四球3奪三振でまとめ、チームトップとなる6勝目をマーク。球数は93球でストライクは54球だった。

米メディア「SB NATION」などによると、ウォーレン・シェーファー監督は試合後、「いつもよりカウントが深くなることが多かったかもしれない。しかし、必要なところではしっかりといい球を投げ込んでいた。いつものように早い段階で有利なカウントを作れない中でも、粘り強く投げてくれた」と、ベテラン右腕を称賛した。

■スプリットは「見極められた」

また、同メディアは菅野のコメントも紹介。「クアーズ（本拠地）で投げるのは久しぶりだったが、ボールを低めに集めることができた。スプリットは見極められていると感じたが、その分フォーシームで補うことができた。スライダーもすごくいい変化をしていた」などと話し、フォーシーム（34%）、スライダー（19%）、スプリッター（16%）を中心にした投球を振り返ったという。

また、米地元紙「デンバー・ポスト」は、菅野の投球について「球数は93球でストライクは54球。多くの打席でカウントを不利にしたため、決して効率の良い投球ではなかった。それでも、最近のロッキーズの先発投手たちに見られたように、試合を手に負えない展開にはしなかった」と評価した。

標高が高く空気が薄いため、ボールがよく飛ぶとされるクアーズ・フィールド。“打者天国”と呼ばれる本拠地に「順応できている」と語ったベテラン右腕。価値ある白星を手にした。