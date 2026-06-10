6月9日夜、有馬温泉の神社で火事があり、温泉街は一時、騒然となりました。

9日夜9時半すぎ、神戸市北区にある有馬温泉街近くの有馬稲荷神社で火事があり、社務所や宮司の自宅など約380平方メートルが全焼。宮司と妻が軽いけがをしたということです。

「20～30mくらい（火が）あがっていました。火柱がたってバチバチと燃え上がっていました」（近隣住民）

神社は山の中腹にあり、温泉旅館などが立ち並ぶエリアを一望できる場所にありますが…消防などによりますと、火事があった社務所などは、長く続く約200段の階段をのぼった先にあり、消火活動は難航したといいます。

近くのホテルでは宿泊客が避難するなど、一時騒然としました。

火災当時に撮影された映像で炎の手前に見えたホテルは、火元の神社からの距離はわずか100メートルほど。延焼に備え、近隣にあるグループのホテルに宿泊客を避難誘導するなど対応をしたということです。

（ザ グラン リゾート プリンセス有馬 村山将義さん）

「館内放送で（宿泊客に）ロビーに集まっていただいて、いつでも動けるようにしてもらっていた」

「早くに気づかれた方は怖いとチェックアウトする人もいた。その中でも冷静に、状況を確認して待っていてくれた宿泊客もいる。慌てず冷静に動いてくださった宿泊客にも感謝」

警察は宮司の自宅から出火したとみて調べています。