◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント3回戦 日本新薬3―2NTT西日本（2026年6月10日 わかさスタジアム京都）

4年ぶりの都市対抗出場を狙う日本新薬が延長10回タイブレークの末、サヨナラ勝ちした。1点を追う9回1死走者なしから、「5番・DH」の若林将平外野手（26）が中越え三塁打を放ち同点劇を演出。2四球も含めた3出塁の活躍で、チームを第1代表決定戦へと導いた。

「追い込まれると打てるピッチャーではないので、いつも通り積極的に振っていきました。一番、腕が伸びたところで当たってくれました」

若林の長打＆激走で流れをたぐり寄せた。1点を追う9回1死。カウント2―1からの4球目、やや高めに浮いた外角への変化球を振り抜くと、白球は中堅手の頭上を越えた。「二塁と三塁では（次打者の）梅田の気持ちも全然違う。何とか三塁へと考えました」。頭から三塁へ滑り込んでの三塁打。続く梅田昂季の高く弾んだゴロが前進守備の分、右前打となり、土壇場で試合を振り出しに戻した。

「3試合とも接戦を取れて、今年の新薬は違う、というところはあると思う。自分にとっては初めての第1代表決定戦ですが、やることは変わらず、1点差勝負を何とか勝ちきりたいと思います」

初戦から3試合連続で接戦を制す中、若林も3試合連続安打。日本生命戦では3安打を放つなど、打率は・455を数える。「ちょっとずつ貢献できているかなと感じています」。慶大から入社5年目の26歳。右の強打者がチームを東京ドームへ導く。