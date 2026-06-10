ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ、ＩＬＬＩＴ、ＫＡＴＳＥＹＥが一堂に会したスペシャルなビジュアルが１０日までに公開され、話題を集めている。

ＨＹＢＥのグループレーベル・Ｂｅｌｉｅｆ Ｌａｂ、ＳＯＵＲＣＥ ＭＵＳＩＣの公式ＳＮＳが１０日、コラボレーションシングル「ＩＣＯＮＩＣ ＢＹ ＭＩＳＴＡＫＥ」のコンセプトフォトを公開し、Ｋ−ＰＯＰファンから熱い視線を引いた。

グループ別のコンセプトを反映した第１弾では、それぞれがグループならではの独特な個性を際立たせていた。ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭは墓地でダークな雰囲気を放ち、ＩＬＬＩＴは歯科医院をユニークな空間へと変貌させ、ＫＡＴＳＥＹＥはステージ上でＹ２Ｋファッションを披露。そして３つのグループが一つに融合したビジュアルは、炎と瓦礫が散らばる破壊された背景の中で、全員がこちらを堂々と見つめるメンバーたちの強力な相乗効果を生み出したことを示していた。

「ＩＣＯＮＩＣ ＢＹ ＭＩＳＴＡＫＥ」は１１日にミュージックビデオのフルバージョンを公開し、同日に現地の音楽番組「Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」で初ステージが披露され、１２日午後１時に各種音楽配信プラットフォームで正式リリース予定だという。