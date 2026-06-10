【ファミマ】今の気分にぴったりな一杯を提案「FAMIMA CAFĒメニュー診断」公開 - 診断結果のシェアでグッズが当たる

【ファミマ】今の気分にぴったりな一杯を提案「FAMIMA CAFĒメニュー診断」公開 - 診断結果のシェアでグッズが当たる