M!LKが見たミセスの「CEREMONY」舞台裏の姿【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/10】【5人組ボーカルダンスグループ「M!LK」特別インタビュー】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が主催するイベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が今年も6月10日・11日に開催される（@Kアリーナ横浜）。モデルプレスでは初開催となった2025年のゲストアーティストたちに改めてインタビューを実施した。
【写真】M!LK、紅白のめでたい衣装でパフォーマンス
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で開催された初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOが出演した。M!LKは紅白のめでたい衣装に身を包み登場。当時リリースされたばかりの新曲「wan」や、キャッチーなダンスを交えた「イイじゃん」でオーディエンスを沸かせた。
― 昨年実際に出演者としてステージに立ったからこそ感じた、『CEREMONY』ならではの魅力や空気感について教えてください。
M!LK：なかなか他のアーティストのライブパフォーマンスを、ステージの目の前で見る機会は今まで無かったのですごく新鮮でした。自分たちがパフォーマンスした際も、アーティストも客席も含めて、参加している全員が同じ空間を共有しているという感覚が1つの新体験でした。
― 普段は接する機会の少ないジャンルや世代の方たちと同じ場を共有する中で、印象に残っている出来事や刺激を受けたことを教えてください。
M!LK：Mrs. GREEN APPLEさんのパフォーマンスを、あれだけ近くで観られたのはすごく貴重でしたし、他のアーティストさん方と一緒に盛り上がりながら楽しめたのも嬉しかったです。
― 主催者であるMrs. GREEN APPLEの皆さんと『CEREMONY』を通して交わる中で、新たに知った魅力や印象的だった一面があれば教えてください。
M!LK：Mrs. GREEN APPLEの皆さんは、裏でも出演する全員にすごく気を遣ってくださっていて、出演者としてありがたい気持ちと、見習わなきゃなという気持ちでした。たくさんの美味しいご飯もあって、今までにないぐらい贅沢な1日を過ごした思い出です。
― 主催者であるMrs. GREEN APPLEの皆さんと『CEREMONY』を通して交わる中で、新たに知った魅力や印象的だった一面があれば教えてください。
M!LK：たくさんの音楽が溢れる日本で、それぞれの分野で活動しているアーティストが集い、お互いを称え合う場があること自体が、先鋭的で素晴らしいことだなと思っています。今年も参加される皆さんにとって素晴らしい音楽体験となりますように！
― ありがとうございました！
2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で開催された初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOが出演した。M!LKは紅白のめでたい衣装に身を包み登場。当時リリースされたばかりの新曲「wan」や、キャッチーなダンスを交えた「イイじゃん」でオーディエンスを沸かせた。
◆M!LK「CEREMONY」で感じた新体験
― 昨年実際に出演者としてステージに立ったからこそ感じた、『CEREMONY』ならではの魅力や空気感について教えてください。
M!LK：なかなか他のアーティストのライブパフォーマンスを、ステージの目の前で見る機会は今まで無かったのですごく新鮮でした。自分たちがパフォーマンスした際も、アーティストも客席も含めて、参加している全員が同じ空間を共有しているという感覚が1つの新体験でした。
― 普段は接する機会の少ないジャンルや世代の方たちと同じ場を共有する中で、印象に残っている出来事や刺激を受けたことを教えてください。
M!LK：Mrs. GREEN APPLEさんのパフォーマンスを、あれだけ近くで観られたのはすごく貴重でしたし、他のアーティストさん方と一緒に盛り上がりながら楽しめたのも嬉しかったです。
◆M!LKが見たMrs. GREEN APPLEの舞台裏の姿
― 主催者であるMrs. GREEN APPLEの皆さんと『CEREMONY』を通して交わる中で、新たに知った魅力や印象的だった一面があれば教えてください。
M!LK：Mrs. GREEN APPLEの皆さんは、裏でも出演する全員にすごく気を遣ってくださっていて、出演者としてありがたい気持ちと、見習わなきゃなという気持ちでした。たくさんの美味しいご飯もあって、今までにないぐらい贅沢な1日を過ごした思い出です。
― 主催者であるMrs. GREEN APPLEの皆さんと『CEREMONY』を通して交わる中で、新たに知った魅力や印象的だった一面があれば教えてください。
M!LK：たくさんの音楽が溢れる日本で、それぞれの分野で活動しているアーティストが集い、お互いを称え合う場があること自体が、先鋭的で素晴らしいことだなと思っています。今年も参加される皆さんにとって素晴らしい音楽体験となりますように！
― ありがとうございました！
◆第2回「CEREMONY」開催
2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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