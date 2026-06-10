AI、奇抜衣装で指ハート繰り出す グリーンカーペットで魅せた無邪気な一面【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/10】シンガーソングライターのAIが6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】AI、ユニークな衣装で指ハート
AIはサッカーユニフォームをリメイクし、ハイウエストのロングスカートを合わせた姿で登場。口元を覆うように、特徴的な網状の黒いアクセサリーを身に着けていた。フォトコール中には指ハートを作ったり、ノリノリでポーズを取るなど無邪気な一面を見せた。
AIはアメリカ合衆国ロサンゼルス生まれ、鹿児島県鹿児島市育ちのシンガーソングライター。2000年に1stシングル「Cry, just Cry」でメジャーデビュー。シンガー、ダンサー、ソングライター、 プロデューサーとして活躍する中、「Story」「ハピネス」をはじめとする楽曲でミリオンヒットを放ちブレイクを果たした。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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【写真】AI、ユニークな衣装で指ハート
◆AI、ユニーク衣装で無邪気さ魅せる
AIはサッカーユニフォームをリメイクし、ハイウエストのロングスカートを合わせた姿で登場。口元を覆うように、特徴的な網状の黒いアクセサリーを身に着けていた。フォトコール中には指ハートを作ったり、ノリノリでポーズを取るなど無邪気な一面を見せた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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