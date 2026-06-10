スピードワゴン井戸田潤の美人妻、1歳長男の「お米食べない問題」対策ワンプレートご飯披露「一口サイズで可愛い」「彩りが綺麗で健康的」の声

スピードワゴン井戸田潤の美人妻、1歳長男の「お米食べない問題」対策ワンプレートご飯披露「一口サイズで可愛い」「彩りが綺麗で健康的」の声