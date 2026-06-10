スピードワゴン井戸田潤の美人妻、1歳長男の「お米食べない問題」対策ワンプレートご飯披露「一口サイズで可愛い」「彩りが綺麗で健康的」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供の食事を公開し、話題となっている。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「毎日試行錯誤するの偉い」“お米食べない”1歳長男のためのチャレンジ細巻きご飯
蜂谷は「本日の兄バーグごはん」とつづり、写真を投稿。「お米食べない問題にたくさんアドバイスありがとうございました！！」「新しく細巻き機導入したのでチャレンジ！！ ツナマヨ、この間はパクパク食べたけど果たして今日はどうか⋯！」と記し、ツナマヨネーズが入った細巻きを一口サイズに切ったものや人参ときゅうりの和え物、ひじきの煮物などの副菜を合わせてプレートに乗せている。蜂谷は「毎日試行錯誤で好きなもの嫌いなもの見極めてご飯作ってえらいよね！母してる私 笑」と、自分へのエールをユーモラスに記している。
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりな子供ごはんですね」「彩りが綺麗で健康的」「一口サイズで可愛い」「料理上手で尊敬します」「優しいごはんですね」「毎日試行錯誤するの偉い」などとコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の34歳美人妻「毎日試行錯誤するの偉い」“お米食べない”1歳長男のためのチャレンジ細巻きご飯
◆蜂谷晏海、工夫凝らした子供ごはん披露
蜂谷は「本日の兄バーグごはん」とつづり、写真を投稿。「お米食べない問題にたくさんアドバイスありがとうございました！！」「新しく細巻き機導入したのでチャレンジ！！ ツナマヨ、この間はパクパク食べたけど果たして今日はどうか⋯！」と記し、ツナマヨネーズが入った細巻きを一口サイズに切ったものや人参ときゅうりの和え物、ひじきの煮物などの副菜を合わせてプレートに乗せている。蜂谷は「毎日試行錯誤で好きなもの嫌いなもの見極めてご飯作ってえらいよね！母してる私 笑」と、自分へのエールをユーモラスに記している。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりな子供ごはんですね」「彩りが綺麗で健康的」「一口サイズで可愛い」「料理上手で尊敬します」「優しいごはんですね」「毎日試行錯誤するの偉い」などとコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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