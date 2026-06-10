昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）が、東京について歌った昭和の歌謡曲、ポップスを特集。番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）が語り合った。

時代によって移り変わる東京（※画像はイメージです）

昭和から現代に至るまで一貫して続く、進学や就職を通して地方から東京に人が集まる現象。その中で、東京に対するあこがれや、出会いと別れを歌った数々の楽曲が生まれてきた。





中将さんは、時代によってその描写は非常にバラエティに富んでいるという。

番組で最初に、紹介されたのはロカビリー出身歌手・守屋浩さんの『僕は泣いちっち』（1959年）。戦後の復興期から高度経済成長期に移行した頃、地方の農村部から東京に就職、移住する若者が急増した時期のヒット曲だ。



中将さんは「田舎の若者が東京に去ってしまった恋人を思うという内容ですが、『祭の太鼓が テンテケテンと鳴っちっち』など、田舎を小ばかにしたような歌詞が染みます」とコメント。



まだ新幹線も開通していない時代の地方と東京の距離感を思い、橋本さんも「東京へのあこがれと、遠くへ旅立つ恋人へのやりきれない思いを強く感じます」と印象を語った。

2曲目は、秋田出身で名古屋を中心に活動していたフォークグループ、マイ・ペースのデビュー曲『東京』（1974年）。



当時の東京はあこがれる人も多くいる一方、高度経済成長による大気汚染や交通渋滞が問題視され、“脱東京"を叫ぶ若者も少なくなかったという。



番組では、レコード会社の担当ディレクターだった岩田廣之さんのエピソードを紹介。この曲を聴き「彼らが堂々と“君の住む花の東京"と歌ったことには、東京者には分からない、田舎者の東京に対する憧れのイメージなのか」と、衝撃は大きかったよう。

3曲目は、内山田洋とクール・ファイブの『東京砂漠』（1976年）。



この曲について、中将さんは「1970年代に存在したという東京へのネガティブなイメージをよく表現した曲」だと評価する。

なお「東京砂漠」という言葉は1964年の水不足の際に生まれた流行語だが、歌詞には作詞を手がけた吉田旺さんの“歌舞伎町でかつて憧れていた人のすさんだ姿を見かけ心が痛んだ”というエピソードが込められているという。

4曲目は、沢田研二さんの『TOKIO』。（1980年）。沢田さんが電飾の衣装にパラシュートを背負って歌い、話題になった曲だ。



以前、番組にゲスト出演した沢田さんの元マネージャー・森本精人さんの話として、「沢田さんにもう一度レコード大賞をとらせようと、スタッフ一同奮起した曲」は、1980年1月1日に発売。「1980年代の幕開けにふさわしい勢いある東京の姿が描かれています」（中将さん）。

橋本さんも「当時の芸能界のスケールの大きさと東京のイメージがシンクロして感じられます」と華やかな昭和芸能界への憧れを語った。

番組で最後に紹介されたのは、タンゴ・ヨーロッパの『桃郷シンデレラ』（1984年）。



夢を抱き東京にやってきた女性が、アルバイト先の既婚男性と道ならぬ恋に落ちるという等身大な若者のストーリーに「薬指にリングがある人との恋はつらそう！ 私も友人がハマりかけて止めたことがあります」と橋本さん。東京は華やかではあるが、同時に多くの人が挫折を味わう街だということも実感する1曲だ。

今回のテーマを振り返り、中将さんは、「こういう仕事をする以上、すごく重要な街だし遊びに行けばすごく楽しいけど、やっぱり住むなら関西がいいと思う」と、地元愛も明かしていた。