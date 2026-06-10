ハイセンスジャパンは、スマート液晶テレビ「A4S」シリーズを、6月中旬より発売する。ラインアップは40型「40A4S」、32型「32A4S」、24型「24A4S」の3機種。価格はオープンで、市場想定価格は4.1万円前後から。

40型「40A4S」 57,000円前後 32型「32A4S」 46,000円前後 24型「24A4S」 41,000円前後

40型と32型はフルHD解像度の1,920×1,080ドット、24型はハイビジョン解像度の1,366×768ドット。バックライトはいずれも直下型LEDを採用する。パネルは40型と24型が高コントラストパネル、32型が広視野角パネルで、視野角はいずれも上下左右178度。

独自開発のスマートテレビ向けOS「VIDAA」を採用した液晶テレビ。電源オンやアプリ起動、各種操作のレスポンスに配慮したシステムで、ネット動画やゲーム、スクリーンシェアなどを手軽に楽しめるモデルとして展開する。

動画配信サービスは主要アプリを本体に内蔵しリモコンには動画配信サービスを直接起動できるダイレクトボタンを12個搭載。ボタンを押すだけでテレビの電源が入り、目的のサービスにすばやくアクセスできる。観たい動画を音声で探せるボイスアシスタントにも対応する。

スマートフォンなどとの連携機能も備える。Apple AirPlay 2に対応し、iPhoneやiPadなどApple製デバイスの画面をテレビに映し出せるほか、Anyview CastによりAndroidデバイスのスクリーンシェアにも対応する。

また、Bluetoothにも対応。ワイヤレスヘッドフォンやサウンドバーを接続できるほか、付属リモコンもBluetooth対応のため、テレビ本体とリモコンが見通せない位置関係でも操作できる。スマートホーム機能として、Works with AlexaおよびApple Homeにも対応し、テレビの電源オン/オフや音量変更などを音声で操作できる。

ゲーム向け機能として、低遅延対応のゲームモードを搭載。ボタン操作から画面表示までの遅延を抑えることで、FPSや格闘ゲーム、アクションゲームなど、入力レスポンスが重要なタイトルに適するとしている。HDMI 2.1仕様のALLMにも対応し、接続機器からの情報に連動して低遅延モードへ自動で切り替える。

映像エンジンには「Hi-ViewエンジンS Lite」を搭載。地上デジタル放送、ネット動画、スポーツ、映画、ゲームなど、コンテンツに応じた映像処理を行なう。ノイズを抑えながら、高精細で見やすい映像を実現するという。

ネット動画向けには「AIネット映像高画質処理」を搭載。配信コンテンツを分析し、色濃度、超解像処理、輝度、ダイナミックガンマ補正などをコンテンツに応じて最適化する。低画質のコンテンツから高画質コンテンツまで、コントラストと自然な色彩を重視した映像表示を行なう。

そのほか、肌の白飛び部分などをきめ細かく補正し、透明感のある肌の質感を再現する「美肌リアリティー」も搭載。環境光センサー「おまかセンサー」により、部屋の明るさに応じてバックライトの明るさを自動調整する。明るさの詳細設定も可能で、暗い部屋でも好みに合わせて画面輝度を調整できる。

音質面では、2.0chスピーカーを搭載。スピーカー構成はフルレンジ×2で、最大出力は40型が14W、32型/24型が12W。音声フォーマットはDolby Audioに対応する。

音量差を自動で抑える「オートボリューム」も搭載。番組とCMの切り替わり時などに生じる音量差を抑えるほか、映画やドラマの爆発音など大きな音を抑えつつ、聞き取りにくいセリフやささやき声を適度に補正する。Eilex Auto Volume技術を採用している。

人の声を聞き取りやすくする「クリア音声」も備える。映画やドラマなどでセリフを強調し、音声を再構築する機能で、Eilex Prism Dialogue技術を採用する。また、音声帯域をフラットに整える「VIRフィルター」、圧縮音源で失われた信号を補正する「デジタルリマスター」も搭載する。

チューナーは地上デジタル、BS/110度CSデジタルを各2基搭載。BS 4K/110度CS 4Kチューナーは非搭載となる。市販のUSB HDD接続による録画に対応し、番組を視聴しながら別番組を録画する裏番組録画も利用できる。

録画予約では、一度設定すれば最終回まで録画予約できる「簡単連続録画予約」に対応。放送時間の変更にも最大2時間まで追従する。録画番組では、番組の切り替わりを自動判別してチャプターを作成する「チャプター機能」も備え、見たいシーンから再生できる。

端子は、HDMI 2.1入力×2、USB 2.0×2、LAN×1、光デジタル音声出力×1、ヘッドフォン出力×1を装備。HDMI入力2のみeARC/ARCに対応する。無線LANはIEEE 802.11ac/a/b/g/nに対応する。