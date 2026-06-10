◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン

史上初の古馬春Ｇ１・３冠を狙うクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝（レースは北村友一騎手）が手綱を執り、ＣＷコースでグロリアラウス（５歳オープン）を内から追走。６ハロン８２秒６―１１秒２をマークして併入した。管理する斉藤崇史調教師が出席した共同会見の一問一答は以下の通り。

―今日の調教のプランは。

「先週の水曜日、日曜日と追いました。水曜日が久々にしっかり追ったんですけど、思っているより（状態が）上がってこなかったというか。水曜日１本やればという見込みが立っていたんですけども、思っているより上がってこないなというところでした。日曜日は、少し長めから併せるような形にして、直線で目一杯併せたんですけど、それでもパッとしないというか。その辺をどういう風にしようかと、週末から今週にかけて、厩舎でも話しながら今日に至りました。日曜日やったことによって、少し活気が戻ってきたところもありますし、ようやく上向いてきたかなという印象もありました。そんななかでの今日の追い切りだったので、前に１頭置きながら追いかけるというのはいつもの形ですけど、ジワっと並びに行くというよりは、ちゃんと加速するところはする。待つところは待つ、というメリハリが欲しいなというところで、大成に乗ってもらって、そういう形の追い切りをしました」

―動きについて。

「時計は結果的に出たという感じなんですけど、おろしてから向正面まで入る間の雰囲気は、先週の水曜日、日曜日よりも断然良くなっていました。直線もしっかり動いた中でフィニッシュすることができたので、ようやくこれで走れるところまでは来たかなと感じました」

―残りの日程、追加で追い切ることも。

「追い切りを入れることはないですけど、まだ物足りないところはいっぱいあるので、それがあと３日ぐらいの間にどう変わってくるかですね」

―前走の天皇賞・春について。

「天皇賞に関しては、秋に凱旋門賞へ行くか行かないかというところを、天皇賞の内容を見て決めたいということで使わせてもらいました。正直、内容だけで言うとあまり良いものではなかったな、とも思います。あの内容を見て、今年は登録をやめようとオーナーサイドとお話させていただきました。勝つには勝ったけど、でしたね」

―疲労の回復具合は。

「さすがに走り切った後は疲れていましたけど、次の日からはいつも通りという感じでした。疲れて、宝塚記念無理だなという感じには見受けなかったですね」

―今回、調整で普段と変えた点はあるか。

「いつも通りの感じで調教をつけています。２週前にバステールと併せ馬した時は雰囲気も悪くなかったですし、これならいい状態で使えるなという感じではあったんですが、そこから思ったより上がってこなかったというか、むしろ１週前に向けて少し停滞したというか、そんな印象がありました。日曜日もやっぱりちょっとね、というところで、週明けにかけてどういう風に調教するかは色々スタッフと話しましたね」

―この春の活躍について。

「去年の秋が、フランス（凱旋門賞）、ジャパンカップと２回続けてあまりいい走りができなくて、もどかしいところがあったので、今年はあの馬に花を持たせたいなと思ってやってきました。大阪杯も天皇賞も、うまくいかない部分があったなかで、勝ってくれたあたりは馬の力かなとも思いますし、そういう部分はさすがに偉い馬だなという風に感じますね」

―史上初の春古馬Ｇ１３連勝がかかる。

「大阪杯、天皇賞と勝たせてもらって、こうして３冠のチャンスを持って挑めるということは、なかなかないことだと思います。あと３日ですけど、なんとかもっといい状態に持っていけるように頑張ってやっていきながら、競馬の日を迎えたいなと思っています」

―どんな走りを期待している。

「競馬に行けば、ある程度走ってくれるかなとは思うんですけど、そこまでにちゃんと走れるまでの状態に持っていけるかだと思います。今は、どうやってそこに持ってくかを考えていますね」

―強力なメンバーがそろった。

「例年は、頭数が割れたりするレースかなと思うんですけど、今年に関してはすごくメンバーもそろいましたし、面白いレースになると思うので、ファンの皆さんのためにも、いいレースをしないといけないなと思っています」

―コース適性は。

「クロワデュノールに関しては、どのレースに行ってもしっかり走ってくれるイメージがあるので、この舞台でもそんなに心配いらないかなと思います」

―気温が高くなった場合の影響。

「去年のダービーもまあまあ暑かったんで、そんなに気にしなくていいかなと思っています」

―ファン投票では３６万６０３９票で歴代最多得票。

「こうしてすごく多くの方が応援してくれているというのはすごく励みになります。逆に、変な状態では出せないというか、毎回しっかりとした状態で走らせないといけないという部分で、こちらにとってもいいプレッシャーになると思うので、どんどん応援してもらえたらと思います」

―ファンに向けて意気込みを。

「本当にいつも応援してもらってありがとうございます。今回もファン投票１位ということで、たくさんの方に応援していただいて、おかげさまで春も２冠勝たしてもらうことできました。３冠というのはなかなかチャレンジできることではないですけど、そこに向けて馬も厩舎スタッフも頑張っていきますし、当日はジョッキーも頑張ってくれると思うので、ぜひ競馬場やテレビで生で応援してもらって、いい走りするところを見てもらえたらと思うので、楽しみにしていてください」

―物足りなさは春２戦と比べても感じるか。

「ここ２戦と比べても、過去と比べてもちょっと物足りないです」