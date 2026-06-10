A.B.C-Z橋本良亮が異国の王子様に…10分で馬乗りこなす 縦型ショートドラマ『恋せよ、御曹司』ヒロインに工藤美桜
■縦型ショートドラマ“エスドラ”第3弾作品で主演
4人組グループ・A.B.C-Zの橋本良亮が主演するSTARTO ENTERTAINMENT縦型ショートドラマ“エスドラ”第3弾作品『恋せよ、御曹司』の出演者、そしてキービジュアルが解禁された。
【写真】第2弾作品では佐藤勝利がゾンビに変身
橋本が演じるのは、小さな国“ソレイ王国”の第一王子・アルベルト。父親から、王位を継ぐためには結婚することが条件だと言われ、運命の出会いを信じ日本へ…。そこで出会ったのは、小さな中華料理屋を1人で切り盛りする、もも（工藤美桜）。王子という身分を隠し、飲食店の配達員として接するアルベルト。少しずつ近づく2人の距離。だが、そんな2人を引き離すような計画が裏では動いておりー。 海を越えたシンデレラストーリーが展開される。
ヒロイン・もも役には、工藤。2024年に放送されたWOWOW『坂の上の赤い屋根』では、橋本と一緒に殺人を犯す女子高校生を演じたが、本作では運命の相手に。そして王子・アルベルトに“日本の文化”や“日本のモテ”を指南する執事・バベールには小手伸也。アルベルトの父親で現国王・ジョセフにはマイケル富岡。ももの継母・曜子には小沢真珠…と、個性豊かな俳優陣が脇を固める。
王子様といえば、やっぱり白馬に乗ってないと…ということになり、橋本は初めて乗馬にも挑戦。乗馬の先生からは、一般的には乗りこなすのに20日はかかると言われていたが、たった10分で乗りこなし、運動神経の良さが垣間見られた。
『恋せよ、御曹司』は7月1日午後5時からエスドラ公式YouTubeにて配信開始予定。全話無料で視聴可能となり、エスドラ公式Ｘ、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツを配信予定としている。そして、エスドラLINE公式アカウントでは、公式キャラクター“エスドラっこ”が動画配信開始を告知する。
4人組グループ・A.B.C-Zの橋本良亮が主演するSTARTO ENTERTAINMENT縦型ショートドラマ“エスドラ”第3弾作品『恋せよ、御曹司』の出演者、そしてキービジュアルが解禁された。
【写真】第2弾作品では佐藤勝利がゾンビに変身
橋本が演じるのは、小さな国“ソレイ王国”の第一王子・アルベルト。父親から、王位を継ぐためには結婚することが条件だと言われ、運命の出会いを信じ日本へ…。そこで出会ったのは、小さな中華料理屋を1人で切り盛りする、もも（工藤美桜）。王子という身分を隠し、飲食店の配達員として接するアルベルト。少しずつ近づく2人の距離。だが、そんな2人を引き離すような計画が裏では動いておりー。 海を越えたシンデレラストーリーが展開される。
王子様といえば、やっぱり白馬に乗ってないと…ということになり、橋本は初めて乗馬にも挑戦。乗馬の先生からは、一般的には乗りこなすのに20日はかかると言われていたが、たった10分で乗りこなし、運動神経の良さが垣間見られた。
『恋せよ、御曹司』は7月1日午後5時からエスドラ公式YouTubeにて配信開始予定。全話無料で視聴可能となり、エスドラ公式Ｘ、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツを配信予定としている。そして、エスドラLINE公式アカウントでは、公式キャラクター“エスドラっこ”が動画配信開始を告知する。