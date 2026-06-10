『風、薫る』再び権田がやってくるが、様子はどこか変わっていて… 第54回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第54回（11日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第二弾は、多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は安心する一方、気持ちは複雑で…。そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込む。
今回は、りん(見上愛)と直美(上坂樹里)の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第二弾は、多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は安心する一方、気持ちは複雑で…。そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込む。
今回は、りん(見上愛)と直美(上坂樹里)の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。