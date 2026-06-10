『LuckyFes’26』タイムテーブルを発表。しなこから始まりTUBE、BABYMETAL、FLOWを経て湘南乃風でフィナーレ

株式会社LuckyFM茨城放送は、8月8日（土）9日（日）10日（月）11日（火・祝）に、国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催する『LuckyFes’（ラッキーフェス）26』のタイムテーブルを発表した。

DAY1は小中学生に人気のしなこ、かわいいが溢れるFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、2年連続トリを飾ったNEWS（ニュース）、夏の代名詞のTUBE（チューブ）などが出演。

DAY2はK-POPアイドル・ILLIT（アイリット）やK-POP×J-POPが魅力のNiziU（ニジュー）、世界のフェスを席巻するBABYMETAL（ベビーメタル）などが初出演する。

DAY3はメジャーデビューを果たした気鋭のChevon（シェボン）、アニソン界に君臨するオーイシマサヨシや西川貴教、そして『LuckyFes』初のVTuber・宝鐘マリンなどが出演。

DAY4は王道ロックのMAN WITH A MISSION（マン・ウィズ・ア・ミッション）やDragon Ash（ドラゴン・アッシュ）、レジェンドの大黒摩季や湘南乃風などが登場する。

4つのメインステージの出演が114組、オープニングアクトの出演が17組超、Lucky Spaceの出演が19組で合計150組超が決定。どの日もそれぞれに魅力あふれるラインナップとなっている。

【イベント概要】

LuckyFesは「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、これまでにない全く新しいフェスとして2022年に誕生。音楽のクロスオーバーを掲げ、POPSやROCK、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPそして世代を超えて人気があるアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして好評を博している。

5年目となる『LuckyFes’26』は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」がテーマ。5つのコンセプトに従い、音楽はもちろん、食やアートも楽しめるテーマパークのようなフェスの実現を目指す。

【LuckyFes5つのコンセプト】1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて5.安心安全：熱中症対策を万全にする

『LuckyFes’26』は、解放感抜群の大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、周囲の緑と一体感が感じられる庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開。LuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定だ。

さらに各日のフィナーレでは、音楽に乗せて花火を約600発打ち上げる「LuckyFes Star Light Show」を開催。加えて、LuckyFMパーソナリティや若手の注目アーティストによる音楽ライブなどもアナウンスされており、今年も多彩なプログラムが用意されている。

【開催概要】

『LuckyFes’26』開催日：8月8日（土）9日（日）10日（月）11日（火・祝）開催時間：開場 8:00／開演10:00（予定）会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4主催：LuckyFM茨城放送／BARKS

公式サイトhttps://luckyfes.com/