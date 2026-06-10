ハリソン・フォードが名を刻む初の一本──グレンモーレンジィが描く“成熟のラグジュアリー”
若さを競う時代から、年齢を重ねることそのものが価値となる時代へ。近年のラグジュアリー業界では、成熟した人生経験や時間の蓄積を肯定する価値観がこれまで以上に注目されています。その象徴のひとりが、俳優ハリソン・フォードです。
Courtesy of MHD
スコットランドのシングルモルトウイスキーブランド、グレンモーレンジィは、ブランド初となる人物名を冠した限定ボトル「グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション」を数量限定で発売しました。これは単なるセレブリティとのコラボレーションではなく、ハリソン・フォードという人物の価値観そのものを映し出した一本です。
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80代になった“冒険家”の現在地
ハリソン・フォードと言えば、多くの人にとっては『スター・ウォーズ』のハン・ソロや『インディ・ジョーンズ』を思い浮かべる存在でしょう。しかし現在の彼は、スクリーンのヒーローという枠を超えた存在になっています。
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俳優であり、パイロットであり、環境保護活動家であり、ワイオミング州で牧場を営む一人の生活者でもある。80代となった今もなお、自身のスタイルを貫く姿は、多くの人々にとって理想的なエイジングの象徴となっています。
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今回のキャンペーン映像も、華やかな都市ではなく、ハリソン自身が所有するワイオミング州の牧場で撮影されました。そこには飾り立てたラグジュアリーではなく、自然と共に生きる成熟した豊かさが映し出されています。
俳優ではなく、ひとりの愛飲家として
興味深いのは、ハリソン・フォードが単なる広告塔ではないことです。今回のボトルは、長年ウイスキーを愛してきた彼自身が開発に参加したことで実現しました。
Courtesy of MHD
撮影でスコットランドを訪れた際、グレンモーレンジィの最高蒸留・製造責任者であるビル・ラムズデン博士と出会い、複数の樽をテイスティング。さらにその後も大西洋を越えてサンプルをやり取りしながら、自らの理想とする味わいを追求したといいます。
大量生産ではなく、細部へのこだわりを積み重ねる姿勢は、ファッションやクラフトマンシップの世界にも通じるものがあります。
“時間”を味わうというラグジュアリー
完成したウイスキーは、バーボン樽とポルトガル産赤ワイン樽で熟成。柑橘やマーマレードを思わせる香りと、力強いタンニンを併せ持つ味わいが特徴です。
Courtesy of MHD
ビル・ラムズデン博士（Dr. Bill Lumsden）は、このウイスキーについて「非常にエレガントで滑らかでありながら、少しの刺激を持つ」と表現しています。さらに「まるでハリソン自身のように」と続けました。その言葉は、このボトルの本質を表しているのかもしれません。
Courtesy of MHD
若さや流行を追いかけるのではなく、時間を重ねることでしか得られない深みを楽しむこと。それはウイスキーにも、人にも共通する価値です。
ラグジュアリーの新しいかたち
ラグジュアリーは、必ずしも最新である必要はありません。長い年月をかけて培われた技術や経験、そして人生そのものが持つ豊かさをどう表現するか。その問いに対するひとつの答えが、今回の「グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション」なのかもしれません。
ハリソン・フォードが体現するのは、若さではなく成熟の魅力。そしてこのボトルは、その価値観を味わうための静かな招待状です。
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【INFORMATION】
グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション
発売日：2026年5月13日（水）
容量：700ml
アルコール度数：46.5％
熟成樽：
バーボン樽
ポルトガル産赤ワイン樽
価格：
15,070円（税込）
販売：
全国の酒類販売店
モエ ヘネシー公式ECサイト
※お酒は20歳になってから。
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スコットランドのシングルモルトウイスキーブランド、グレンモーレンジィは、ブランド初となる人物名を冠した限定ボトル「グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション」を数量限定で発売しました。これは単なるセレブリティとのコラボレーションではなく、ハリソン・フォードという人物の価値観そのものを映し出した一本です。
80代になった“冒険家”の現在地
ハリソン・フォードと言えば、多くの人にとっては『スター・ウォーズ』のハン・ソロや『インディ・ジョーンズ』を思い浮かべる存在でしょう。しかし現在の彼は、スクリーンのヒーローという枠を超えた存在になっています。
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俳優であり、パイロットであり、環境保護活動家であり、ワイオミング州で牧場を営む一人の生活者でもある。80代となった今もなお、自身のスタイルを貫く姿は、多くの人々にとって理想的なエイジングの象徴となっています。
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今回のキャンペーン映像も、華やかな都市ではなく、ハリソン自身が所有するワイオミング州の牧場で撮影されました。そこには飾り立てたラグジュアリーではなく、自然と共に生きる成熟した豊かさが映し出されています。
俳優ではなく、ひとりの愛飲家として
興味深いのは、ハリソン・フォードが単なる広告塔ではないことです。今回のボトルは、長年ウイスキーを愛してきた彼自身が開発に参加したことで実現しました。
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撮影でスコットランドを訪れた際、グレンモーレンジィの最高蒸留・製造責任者であるビル・ラムズデン博士と出会い、複数の樽をテイスティング。さらにその後も大西洋を越えてサンプルをやり取りしながら、自らの理想とする味わいを追求したといいます。
大量生産ではなく、細部へのこだわりを積み重ねる姿勢は、ファッションやクラフトマンシップの世界にも通じるものがあります。
“時間”を味わうというラグジュアリー
完成したウイスキーは、バーボン樽とポルトガル産赤ワイン樽で熟成。柑橘やマーマレードを思わせる香りと、力強いタンニンを併せ持つ味わいが特徴です。
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ビル・ラムズデン博士（Dr. Bill Lumsden）は、このウイスキーについて「非常にエレガントで滑らかでありながら、少しの刺激を持つ」と表現しています。さらに「まるでハリソン自身のように」と続けました。その言葉は、このボトルの本質を表しているのかもしれません。
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若さや流行を追いかけるのではなく、時間を重ねることでしか得られない深みを楽しむこと。それはウイスキーにも、人にも共通する価値です。
ラグジュアリーの新しいかたち
ラグジュアリーは、必ずしも最新である必要はありません。長い年月をかけて培われた技術や経験、そして人生そのものが持つ豊かさをどう表現するか。その問いに対するひとつの答えが、今回の「グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション」なのかもしれません。
ハリソン・フォードが体現するのは、若さではなく成熟の魅力。そしてこのボトルは、その価値観を味わうための静かな招待状です。
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【INFORMATION】
グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエディション
発売日：2026年5月13日（水）
容量：700ml
アルコール度数：46.5％
熟成樽：
バーボン樽
ポルトガル産赤ワイン樽
価格：
15,070円（税込）
販売：
全国の酒類販売店
モエ ヘネシー公式ECサイト
※お酒は20歳になってから。