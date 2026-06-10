巨人23歳は「めっちゃ打てるようになってきたな」首位目前の巨人で注目の内野のユーティリティ 圧巻の.455「毎試合スタメンで見たい」「しぶといよね」
浦田が攻守に躍動した姿を見せている（C）産経新聞社
巨人が好調に走っている。
6月9日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）に8ー2と大勝。5連勝とし、首位阪神に0.5差と迫っている。
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3回にボビー・ダルベックの先制3ランから始まり、佐々木俊輔、岸田行倫、大城卓三の一発と今期最多の1試合4本塁打と空中戦でも楽天を圧倒した。
また試合で光る活躍を見せたのは「1番・三塁」で先発出場した浦田俊輔にもあった。
初回先頭の打席で中堅へ安打を放つと3回無死一塁の場面でも見事送りバントを決め、役割をしっかり果たす。その後のダルベックの先制3ランへと繋げた。
その後、3点リードの5回先頭の打席では相手先発の荘司康誠からカウント2−2となって、8球連続ファウルと粘りを見せたことも話題を呼んだ。この場面は二ゴロに倒れたが、さらに6回一死走者なしの場面で回ってきた第4打席も変化球を捉え左翼線へ安打をマーク。
8回一死三塁の好機で回ってきた第5打席で右翼線に適時打をマークと、この日は4打数3安打1打点の猛打賞。
足に関してもここまで15盗塁（9日現在）とヤクルトの岩田幸宏と並んでリーグトップタイをマークしている。
プロ2年目内野手は守備においてもセカンド、サード、ショートと内野のユーティリティとしても確かな守備力でチームに貢献している。
課題の打撃においても交流戦に入って直近6試合は22打数10安打、打率.455と急激に状態を上げてきている。
粘り強い打撃、果敢に次の塁を狙う姿勢にはファンの間からも「浦田、めっちゃ打てるようになってきたな」「毎試合スタメンで見たい」「しぶといよね」「浦田、最近凄いな」と応援の声が続々と上がっている。
足をからめた攻撃はチームのストロングポイントにもなりつつある。背番号32の躍動した姿に引き続き、注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]