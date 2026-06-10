巨人23歳は「めっちゃ打てるようになってきたな」首位目前の巨人で注目の内野のユーティリティ　圧巻の.455「毎試合スタメンで見たい」「しぶといよね」

浦田が攻守に躍動した姿を見せている（C）産経新聞社

巨人が好調に走っている。

6月9日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）に8ー2と大勝。5連勝とし、首位阪神に0.5差と迫っている。

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3回にボビー・ダルベックの先制3ランから始まり、佐々木俊輔、岸田行倫、大城卓三の一発と今期最多の1試合4本塁打と空中戦でも楽天を圧倒した。

また試合で光る活躍を見せたのは「1番・三塁」で先発出場した浦田俊輔にもあった。

初回先頭の打席で中堅へ安打を放つと3回無死一塁の場面でも見事送りバントを決め、役割をしっかり果たす。その後のダルベックの先制3ランへと繋げた。

その後、3点リードの5回先頭の打席では相手先発の荘司康誠からカウント2−2となって、8球連続ファウルと粘りを見せたことも話題を呼んだ。この場面は二ゴロに倒れたが、さらに6回一死走者なしの場面で回ってきた第4打席も変化球を捉え左翼線へ安打をマーク。

8回一死三塁の好機で回ってきた第5打席で右翼線に適時打をマークと、この日は4打数3安打1打点の猛打賞。