「あるあるですね」24歳バレー女子が“ハプニング”に照れ笑い…「特注でお願いいたします」ファン反応

佐藤淑乃に思わぬハプニングが起きた(C)Volleyball World

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のマネージャーが公式アカウントのXを更新し、佐藤のオフショットの様子を動画で公開している。

【動画】背が高すぎて…照れ笑いの佐藤淑乃をチェック

Xには「ハイスツールにカッコよく手を置いてポーズを決める予定が、背が高すぎてほぼ手が届かない淑乃…。 “ハイ”スツールなんですけどね」と綴られ、身長178センチの佐藤は思わぬハプニングに照れ笑いを浮かべている。

この投稿には「バレーボール選手あるあるですね しかし、めちゃんこ綺麗でカッコ良いわぁ〜」「特注でお願いいたします！！」「ポーズ変えたってください！！」「白シャツが似合ってる」と、反応が寄せられていた。

バレーボールの女子日本代表は、ネーションズリーグ（VNL）に出場中で、24歳の佐藤は第1週カナダ大会で開幕4連勝に貢献した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]