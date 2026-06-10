近年、SNS上で“動物の癒し動画”がたびたびバズっているが、X（旧ツイッター）では、コーギーの女の子“こまち”の投稿が人気を集めている。

【写真】「ピーマン食べられるんだね！」コーギー『こまち』の“ASMR”が可愛すぎる

「ピーマンを1分間食べるだけの動画」が大バズり

「こまちは、2024年に投稿された『北海道蒸しチーズケーキ』の特大クッションに飛び乗る動画が“かわいすぎる”と話題になり、24万いいねを集めました。昨年11月に《本州みたいになって寝てた》と、ひと言添えられて投稿されたこまちの写真は、37万いいねの大バズリ。クッションと戯れる動画をはじめ、多くの投稿が人々の癒しになっているようですね。5月中旬には“ピーマンを1分間食べるだけの動画”が投稿されていたのですが、こちらは“ASMR”としての癒し効果も相まって評判を集めました」（エンタメ誌ライター）

SNSでは「良い夢がみれそう」「こういうのもっとみたい！」など、こまちのかわいさとヒーリング効果を噛みしめる声が集まるなか、「犬ってピーマン食べるんだ」「こまちちゃん、ピーマン食べられるんだね！」という、生野菜を食べる姿に驚く声も。

そこで今回、『獣医師が考案した 一汁一菜長生き犬ごはん』（世界文化社）など、犬や猫の食事に関する著書も手がけている『CHICOどうぶつ診療所』の獣医師・林美彩（はやし・みさえ）先生に、犬が野菜を食べることの是非について話を聞いた。

「ピーマンは、犬に与えても基本的には問題のない野菜です。ただし、どの野菜にも言えることですが、“体にいいからたくさん与える”のではなく、主食の補助・トッピング・おやつ程度に少量を取り入れるのが安心です」（林先生、以下同）

栄養面においては、どのようなメリットがあるのだろうか。

「ピーマンには、ビタミンC、βカロテン、ビタミンE、食物繊維などが含まれています。薬膳的観点で見ると、胃腸のサポートをしてくれたり、気の流れを整えてくれたりする働きもありますので、食欲不振や胃もたれをしている子、イライラしている子にお勧めの食材です。ピーマンは低カロリーなので、体重管理中の子のおやつ代わりにも使いやすい食材です」

ほかにも、人間と犬が一緒に食べられる野菜や果物はあるのかも聞くと、

「たとえば、夏の季節で言うと、きゅうり、トマト、ズッキーニ、すいかなどがあります。水分の多い野菜や果物は、暑い時期の水分補給のサポートになります。トマトは完熟した赤い実の部分のみを少量にし、葉・茎・未熟な青い部分は避けます。すいかは種と皮を取り除いて与えます。季節の野菜や果物を取り入れるときは、（1）初めての食材は少量から（2）味付けをしない（3）細かく刻み、加熱して消化しやすくする（4）下痢・嘔吐・皮膚のかゆみなどが出ないか観察する、以上の4点を意識すると安心です」

いつも愛くるしい姿を見せてくれるこまち。次はどんな動画で、私たちをほっこりさせてくれるのだろうか。