何歳になっても、自分らしくきれいな姿でいたい――。

そんな高齢者の思いを実現し、生きがいにつなげてもらおうと、介護施設などで高齢者にエステやネイル、メイクなどの美容サービスを施す「介護美容」の取り組みが広がっている。高齢者に心の豊かさを提供するのはもちろん、美容を切り口に介護業界に興味を持つ人を増やすための手立てとしても注目されている。（本田麻紘）

「うわあ、すごくきれい。とってもすてきですよ」「本当に夢みたいだわ、ありがとう」

千葉市中央区の介護付き有料老人ホーム「ヒューマンライフケア千葉院内の郷」で５月上旬に開かれた介護美容の体験会。メイクが完成すると、職員や入居者が声を弾ませた。

この施設では、介護美容の専門スクールで学んだ「ケアビューティスト」の後藤舞さん（３４）が、希望する入居者３、４人に定期的にネイルを施している。体験会は、美容がもたらす心の豊かさをより多くの入居者に感じてもらおうと、施設側が提案。後藤さんがケアビューティスト仲間に協力を呼びかけ、「母の日」の特別イベントとして無償で実施した。

７０〜９０歳代の入居者約４０人が参加。ケアビューティストが色の好みなどを聞きながら丁寧に化粧を施すと、最初は緊張した様子だった入居者が自然と表情をほころばせ、中には瞳を潤ませる人もいた。施設長の西本達也さん（５２）は「女性にとって美容は笑顔を引き出す重要な要素だと実感した」と話した。

後藤さんが介護美容という分野を知ったのは、大学を卒業後、空港グランドスタッフとして働いて数年がたった頃。高校生の頃から、双子の姉と、祖父母や父親の介護を担ってきた。睡眠時間を削り、過酷な毎日だったが、祖母にメイクをし、笑顔になってもらう時間が唯一の心の支えとなったという。

結婚を機に、「介護現場での美容の重要性は身にしみて知っている。経験が生かせる運命の仕事かもしれない」と挑戦を決めた。

ケアビューティストになるため、専門スクール「介護美容研究所」でエステやネイル、メイクなどの技術を身につけた。若者と高齢者の肌の違いや、認知症患者との意思疎通の仕方など、介護現場ならではのポイントや、独立に向けたビジネス知識を学んだ。

現在はフリーランスとして千葉県内５施設でエステやネイルを行う。「ふさぎこんでいた利用者が私の美容で笑顔になってくれるととてもうれしい。本人だけでなく、家族も喜んでくれ、大きなやりがいを感じる」とほほえむ。

同研究所の運営会社「ミライプロジェクト」（東京都）は、卒業生のうち、介護や医療の資格を取得した人を登録し、介護施設や個人宅に派遣するサービスを手がけている。県内では１７施設が定期的に利用。同社によると、施術を受けた高齢者の会話が増え、表情が豊かになるなどの事例が報告されている。

厚生労働省の推計では、２０４０年度に介護職員は全国で約２７２万人必要になる。だが、２４年度は約２１２万６０００人と、必要人数には程遠い状況だ。

同社の山際聡社長（４７）はこうした介護現場の人手不足に危機感を抱き、介護美容人材の育成を始めた。「美容という華やかな分野を入り口にすることで、介護の世界に興味を持ち、関わる人を増やしたい」とし、「美容サービスを当たり前に享受してきた世代の高齢化が進めば、介護美容の需要がより増してくると思う」と語る。