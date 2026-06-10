BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が8日に放送され、中日時代にチームメートだった川上憲伸氏（50）と小田幸平氏（49）がゲスト出演。小田氏が巨人時代にチームメートだった清原和博氏（58）との初対面と思い出を語った。

この日はお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上重聡（46）がダブルMCを務め、番組レギュラーの川上氏とともに1学年後輩の小田氏が登場して、こちらは初出演となった。

そのなかで「一言deどんな人？」のコーナーだった。岡田から半ば強制的に「清原和博」と書かれたカードを引かされた小田氏は「僕が一番なりたい男です」とニッコリ。清原先輩への憧れを口にした。

現役時代に巨人でチームメートだった清原＆小田。試合前のじゃれ合いは何度も映像で報じられた“球界名物”だった。

小田氏は当時について「相手はいいストレッチ」と笑い、格闘技のビッグイベントが行われた翌日は「なぜかマウスピースしてくるんですよ。しかも同じ白と赤の」とやる気満々？で球場入りしてきた清原先輩の姿について回想する。

少々強めのじゃれ合いだったが、「真面目な話、これが全部愛情だと思ってたんです。あの（大スターの）清原和博が（自分にだけ）ちょっかい出してくる」と誇りに近いものも感じていた。

そんな清原氏とのファーストコンタクトでは「お前、ええツラしとんな」といきなり言われたそうで、続いて「どこや？出身は？」。「兵庫県です」と答えると「ヨシ！」と言われ、そこから2人のじゃれ合いが始まったという。

清原氏は大阪出身。同じ関西出身の後輩・小田に親しみを感じての「ヨシ！」だったのだろう。「最初はなんのヨシ！か分からなかった。あとあと、ヨシ！の意味が分かってきた」と笑った。

だが、そんな清原氏との楽しい関係でも厳しく叱られた時があった。

控え捕手で、試合出場機会が少ない当時の小田氏。ある時、試合前の打撃練習でバットを折ってしまった。そして、そのバットをゴミ箱へ。

すると、それを見ていた清原氏に「お前、今までお世話になったバットやろ。ちゃんとテーピングして上に置いとけ」と言われたのだという。

小田氏によると「試合終わったらずっとスパイク磨いたりする人」だという清原氏。「それを見てたんで、僕も後輩に伝える時はそうやって」とし、「愛情注がれたなと思う」と感謝していた。