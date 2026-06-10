大谷翔平　勝利呼び込む“虹のタイムリー”　6月の打率4割超　あす二刀流先発へ　三宅正治キャスター「明日は一発、出るね！」

◆ピッツバーグ・パイレーツ3ー12ロサンゼルス・ドジャース 9日（日本時間10日午前7時40分試合開始、PNCパーク）

メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手がサイ・ヤング賞を争うメジャー最強ピッチャーと直接対決です。

ミスタージューンの名の通り、6月打撃好調の大谷選手。

パイレーツの先発は去年のナ・リーグ最優秀投手のスキーンズ投手です。

サイヤング賞対MVPの直接対決、第1打席。低めの変化球をはじき返すも、セカンドゴロに倒れます。

そして迎えた第2打席。高めのストレートをフルスイングするも、空振り三振。

大谷選手は3打数ノーヒットとスキーンズ投手に完全に抑え込まれます。

それでも投手が変わった7回、空に鮮やかな虹が架かるなか、チャンスで迎えた第4打席。左中間へ、貴重な追加点となるタイムリーツーベース。

大谷選手は3試合連続ヒットで打率も3割をキープ（.301）しています。

遠藤玲子キャスター：

大谷選手バッティングは…。

三宅正治キャスター：

好調ですね。今日もタイムリーヒットでチームに勢いをつけましたが、7回の第4打席、上空に虹がかかる中、うまく左中間へ運んでタイムリーツーベース。ドジャースはこの回一気に10点を奪ったんですが、ロバーツ監督は流れを呼び込むこの大谷選手のヒットを「本当に大きな一打だった」というふうに称えておりますね。

榎並大二郎キャスター：

ミスタージューンですね。

三宅正治キャスター：

6月は29打数13安打、打率4割4分8厘と、脅威の数字を見せております。

さあそして明日は先発投板。試合前には今日ブルペンに入りました。

普段は投板2日前にブルペン入りするんですが、昨日が移動日だったので、異例の前日調整ということになりました。

ということで明日は投打の二刀流で出場するということになりますが、何かね、明日はね…。

山粼夕貴キャスター：

出ますか？

三宅正治キャスター：

一発が、出るね！これは出そうな気がするね。気がする（笑）。

（「イット！」6月10日放送より）