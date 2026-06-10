友人いわく「タンブラーにすれば、飲料水代を節約できる」とのこと。でも値段を聞いたら税込み7,000円…。じゃあ水道水を飲めば？と思うのですが、何か他にメリットがあるのでしょうか？

節約効果は買う頻度で大きく変わる

タンブラーでどれくらい節約できるかは、普段どれだけ飲み物を買っているかによって変わります。たとえば、毎日コンビニで150円のペットボトル飲料を1本買っている人なら、1ヶ月で約4500円、1年で約5万4000円かかります。この場合、7,000円のタンブラーであれば、2ヶ月ほどで本体代の元を取れる計算になります。

一方で、もともと外で飲み物をほとんど買わない人や、職場に無料のお茶やウォーターサーバーがある人は、節約効果が小さくなります。週に数回しかペットボトルを買わないなら、7000円のタンブラー代を回収するまでには時間がかかるでしょう。



高めのタンブラーは保温・保冷の満足感がメリット

高いタンブラーは、保温・保冷性能に特化したものもあります。冷たさを長く保てる、温かいコーヒーやお茶がぬるくなりづらい、結露しづらい、いなどの特徴があります。

特に、夏場に冷たい水を持ち歩きたい人や、冬場に温かい飲み物を飲みたい人にはメリットがあります。安いタンブラーだと、すぐぬるくなる、バッグの中で漏れる、結露で書類がぬれるといったことが起こる可能性があります。毎日使うものなら、使い勝手の差は意外と大きいといえます。

また、カフェで飲み物を買う人にとっては、マイタンブラーを使うことで割引を受けられる場合があります。割引額は大きくないことが多いですが、頻繁に利用する人なら少しずつ節約になります。

ただし、必ずしも高価格帯の商品を選ぶ必要はありません。2000円から4000円台でも、十分使いやすいタンブラーはあります。ブランドやデザインにこだわらないなら、まずは手ごろな価格の商品から試すのもよいでしょう。



節約以外にもゴミ削減や買い物防止につながる

ペットボトルや紙カップを買う回数が減れば、ゴミを減らすことにもつながります。毎日1本ペットボトルを買っていた人なら、1年でかなりの本数を減らせます。これも大きなメリットです。

また、タンブラーを持ち歩くと、コンビニや自動販売機に立ち寄る回数が減ります。飲み物だけを買うつもりが、ついお菓子やパンまで買ってしまう。そんな「ついで買い」を避けることができます。

健康面でもメリットもあります。甘いカフェラテやジュースを毎日買っている人が、水やお茶に変えれば、糖分やカロリーを抑えやすくなります。もちろん、タンブラーに甘い飲み物を入れれば同じですが、自分で中身を選べる点は大きな利点です。



まとめ

毎日ペットボトル飲料やカフェドリンクを買っている人なら、数ヶ月でタンブラー代の元を取れる可能性があります。

高めのタンブラーには、保温・保冷、漏れにくさ、結露しにくさ、持ち歩きやすさなどのメリットがあります。さらに、ゴミ削減、ついで買い防止、飲み物の中身を自分で選べることも利点です。

ただし、使い続けなければ意味がありません。まずは自分が月にいくら飲み物代を使っているかを計算し、何ヶ月で元が取れるかを見てみましょう。デザインや性能にこだわるなら7000円の商品も選択肢になりますが、節約重視なら手ごろな価格の水筒から始めるのも現実的です。自分の生活に合うものを選べば、節約と快適さを両立できるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー