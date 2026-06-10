「日プ新世界」K.DAIKI（加藤大樹）・RYOGA（飯塚亮賀）ら練習生のプリクラ話題 I.DAIKI（市川大輝）の投稿に「みんなでディズニー行ったの？」「イケメンしかいなくて眼福」
【モデルプレス＝2026/06/10】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）に出演していたI.DAIKI（市川大輝）が、6月9日までに自身のInstagramストーリーズを更新。同番組でともに練習生として参加していたメンバーとのプリクラを公開し、話題となっている。
【写真】「日プ新世界」デビューメンバーら「ビジュ最高すぎて尊い」お揃い帽子のディズニープリ
I.DAIKIは「TDL」と書かれた、東京ディズニーランドを訪れた際のプリクラを公開。同番組から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）メンバーのRYOGA（飯塚亮賀）、K.DAIKI（加藤大樹）、YURA（安部結蘭）、KOSUKE（照井康祐）と、ファイナリストのK.TAKUTO（熊部拓斗）が写っている。メンバーはキャラクターの帽子を被り、頬に手をあてたり、ピースサインをするなど思い思いのポーズを披露している。
この投稿には「可愛すぎるプリクラ」「みんな仲良しで見てて癒される」「みんなでディズニー行ったの？」「TDL楽しそうでなにより」「イケメンしかいなくて眼福」「破壊力やばい」「ビジュ最高すぎて尊い」などと反響が寄せられている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、KO1KEYZ（コイキーズ）のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆I.DAIKI（市川大輝）、メンバーとのプリクラ披露
I.DAIKIは「TDL」と書かれた、東京ディズニーランドを訪れた際のプリクラを公開。同番組から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）メンバーのRYOGA（飯塚亮賀）、K.DAIKI（加藤大樹）、YURA（安部結蘭）、KOSUKE（照井康祐）と、ファイナリストのK.TAKUTO（熊部拓斗）が写っている。メンバーはキャラクターの帽子を被り、頬に手をあてたり、ピースサインをするなど思い思いのポーズを披露している。
◆I.DAIKI（市川大輝）の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎるプリクラ」「みんな仲良しで見てて癒される」「みんなでディズニー行ったの？」「TDL楽しそうでなにより」「イケメンしかいなくて眼福」「破壊力やばい」「ビジュ最高すぎて尊い」などと反響が寄せられている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、KO1KEYZ（コイキーズ）のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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