【あすから】『ユミの細胞たち』、テレビ放送スタート キム・ゴウン×アン・ボヒョン、最強タッグの話題作＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ゴウン、アン・ボヒョンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』（全14話／2021年）が、あす11日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週木・金曜 前9：30〜）
【場面ショット】カエルの被り物でかわいい！キム・ゴウン＆アン・ボヒョン
同作は、個性豊かな細胞たちが、恋に臆病なユミを応援する新感覚ラブコメディー。彼氏に一方的に振られてから3年。すっかり恋から遠ざかっていたキム・ユミ。恋ができなくなった原因は、ユミの“愛細胞”が失恋の涙に流され、こん睡状態に陥ってしまったからだった―。
韓国の大人気ウェブ漫画を実写化した話題作。制作は数々のヒット作を生み出してきたスタジオドラゴン。主演のキム・ゴウンとアン・ボヒョンの最強タッグに加え、SHINeeのミンホ、GOT7のジニョンも重要な役どころで出演し、物語にさらなる魅力を添えている。
■あらすじ
このドラマは1人の女性、キム･ユミ（キム・ゴウン）のラブストーリーであり、現代を生きる青春たちの自画像であり、細胞とホルモンの支配から抜け出すことのできない人間の存在に対する愉快な洞察でもある。『ユミの細胞たち』は実写と3Dアニメーションを融合させたフォーマットで原作であるウェブトゥーンの面白さを生かし、誰もが共感できる日常を描いている。
■演出
イ・サンヨプ『ショッピング王ルイ』『知ってるワイフ』『マイ・ユース』
■脚本
ソン・ジェジョン『イニョン王妃の男』『ナイン〜9回の時間旅行〜』『W-君と僕の世界-』
キム・ユンジュ『イニョン王妃の男』『ナイン〜9回の時間旅行〜』『その男の記憶法』
■キャスト
キム・ゴウン『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ザ・キング: 永遠の君主』
アン・ボヒョン『梨泰院クラス』『軍検事ドーベルマン』『財閥 x 刑事』
ジニョン『彼はサイコメトラー -He is Psychometric-』『悪魔判事』『未知のソウル』
イ・ユビ『夜を歩く士〈ソンビ〉』『ラブ・セラピー A POEM A DAY』『7人の脱出』
パク・ジヒョン『ブラームスは好きですか？』『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』『財閥 x 刑事』
チェ・ミンホ『花ざかりの君たちへ』『花郎＜ファラン＞』『世界でもっとも美しい別れ』
【場面ショット】カエルの被り物でかわいい！キム・ゴウン＆アン・ボヒョン
同作は、個性豊かな細胞たちが、恋に臆病なユミを応援する新感覚ラブコメディー。彼氏に一方的に振られてから3年。すっかり恋から遠ざかっていたキム・ユミ。恋ができなくなった原因は、ユミの“愛細胞”が失恋の涙に流され、こん睡状態に陥ってしまったからだった―。
■あらすじ
このドラマは1人の女性、キム･ユミ（キム・ゴウン）のラブストーリーであり、現代を生きる青春たちの自画像であり、細胞とホルモンの支配から抜け出すことのできない人間の存在に対する愉快な洞察でもある。『ユミの細胞たち』は実写と3Dアニメーションを融合させたフォーマットで原作であるウェブトゥーンの面白さを生かし、誰もが共感できる日常を描いている。
■演出
イ・サンヨプ『ショッピング王ルイ』『知ってるワイフ』『マイ・ユース』
■脚本
ソン・ジェジョン『イニョン王妃の男』『ナイン〜9回の時間旅行〜』『W-君と僕の世界-』
キム・ユンジュ『イニョン王妃の男』『ナイン〜9回の時間旅行〜』『その男の記憶法』
■キャスト
キム・ゴウン『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ザ・キング: 永遠の君主』
アン・ボヒョン『梨泰院クラス』『軍検事ドーベルマン』『財閥 x 刑事』
ジニョン『彼はサイコメトラー -He is Psychometric-』『悪魔判事』『未知のソウル』
イ・ユビ『夜を歩く士〈ソンビ〉』『ラブ・セラピー A POEM A DAY』『7人の脱出』
パク・ジヒョン『ブラームスは好きですか？』『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』『財閥 x 刑事』
チェ・ミンホ『花ざかりの君たちへ』『花郎＜ファラン＞』『世界でもっとも美しい別れ』