「5キロ増えた！」鈴木奈々、4年前と現在の比較ショット公開 ふっくらしたと言われるも「今の体型も好きです」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が10日、自身のインスタグラムを更新。「4年で5キロ増えた！」と告白し、4年前と現在の自身のランジェリー姿を並べた比較ショットを公開した。
【写真】「左が47キロの時で、右が52キロです」鈴木奈々の“ランジェリー姿”の比較ショット
鈴木は「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです」と話し、1枚の写真をアップ。
「最近ふっくらしたって言われます」というが、「今の体型も好きです」と等身大の自分を抱きしめる思いをつづっていた。
コメント欄には「どっちもいい〜」「相変わらず魅力的！」「今の方が可愛いね」「ふっくらした方がええな」「両方かわいいです」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「左が47キロの時で、右が52キロです」鈴木奈々の“ランジェリー姿”の比較ショット
鈴木は「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです」と話し、1枚の写真をアップ。
「最近ふっくらしたって言われます」というが、「今の体型も好きです」と等身大の自分を抱きしめる思いをつづっていた。
コメント欄には「どっちもいい〜」「相変わらず魅力的！」「今の方が可愛いね」「ふっくらした方がええな」「両方かわいいです」などと、さまざまな反響が寄せられている。