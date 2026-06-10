タレントの大竹まこと（77）が10日、パーソナリティーを務める文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲストの大物歌手の6年ぶりの登場に「ちょっと納得がいかない」ともらす場面があった。

この日のゲストは歌手で女優の小柳ルミ子。番組登場は6年ぶりとなることに、大竹は「早いなあ、そうですか」と驚き。

すると、小柳は「この番組で、私はとんでもない爆弾発言をして」と苦笑すると、大竹も「はい、おっしゃいました」とキッパリ。

小柳は「“引退します！”っていう。（コロナ禍で）お仕事が一切なくなって、もう私の椅子はないんだなと思って。マネジャーにも言わずにこの番組で言っちゃって。もうみんな目が点になっちゃって」ともらした。

大竹は「CDを出すんですよね？」と確認すると、「出したんです」と3月にデビュー55周年CDを発売したことに触れた小柳。大竹は「私にしてみれば、前回は引退宣言をなさって、で、今日いらした時に新しい曲を（出すと）。ちょっと納得がいかないところがあるんですけど」と本音を吐露。小柳も「いかないですよね。すみません、本当に」と平謝りするばかりだった。