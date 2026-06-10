5月のCPIは全体として安定、PPIも上昇を維持―中国

中国国家統計局は6月10日、2026年5月の消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）のデータを発表しました。5月の消費市場は全体として安定して推移し、CPIは前月比0．1％低下、前年同月比では1．2％の上昇となりました。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年同月比1．1％の上昇となりました。一方、国内の一部産業で需要が増加したことや国際商品価格の変動などが波及したことを背景に、PPIは前月比0．5％の上昇、前年同月比3．9％の上昇となりました。

前月比でみると、5月の全国CPIは0．1％減となり、前月の0．3％増から減速しました。これは主にエネルギー価格とサービス価格の変動によるものです。国際原油価格の変動の影響を受け、国内ガソリン価格は前月の12．6％上昇から0．3％下落に転じました。

前年同月比でみると、全国のCPIは1．2％上昇し、上昇幅は前月と変わりませんでした。このうち、工業製品の価格は3．9％上昇し、上昇幅は前月より0．4ポイント拡大して、CPIの前年同月比約1．18ポイント押し上げました。サービス価格は0．8％上昇し、食品価格は1．7％下落しました。

5月のPPIは前月比でみると、主に次の特徴を示しました。一つ目は産業構造の高度化が一部の業界の価格上昇をけん引したこと。二つ目は、季節的な需要の増加が一部の業界の価格上昇をけん引したこと。三つ目は、国際原油価格の変動による影響で、国内関連業界の価格が上昇から下落へ転じ、または上昇幅の縮小を招いたことです。（提供/CGTN Japanese）