【セブン-イレブン】北海道産とうもろこしを100%使用「セブンプレミアム コーン茶」発売 - すっきり甘香ばしい味わい
セブン‐イレブン・ジャパンは6月16日、「セブンプレミアム コーン茶」(116.64円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
「セブンプレミアム コーン茶」(116.64円)
韓国で親しまれている「コーン茶」は近年日本でも人気が高まっている。今回発売するコーン茶は、北海道産とうもろこしを100%使用。低温でじっくり焙煎したコーンと、高温でじっくりと焙煎したコーンを組み合わせることでコーン由来の香ばしさを引き出しつつ、素材本来の甘味を引き立てた。独自のW焙煎製法により、飲んだ瞬間に甘香ばしい風味が広がり、すっきりとした味わいを楽しめる。
また、デスクワーク中や就寝前など、時間帯を選ばず飲めるノンカフェイン仕立てとした。気温の上昇でこまめな水分補給が意識されるこれからの季節に向けて、ゴクゴク飲める600mlサイズで展開する。
「セブンプレミアム コーン茶」(116.64円)
「セブンプレミアム コーン茶」(116.64円)
韓国で親しまれている「コーン茶」は近年日本でも人気が高まっている。今回発売するコーン茶は、北海道産とうもろこしを100%使用。低温でじっくり焙煎したコーンと、高温でじっくりと焙煎したコーンを組み合わせることでコーン由来の香ばしさを引き出しつつ、素材本来の甘味を引き立てた。独自のW焙煎製法により、飲んだ瞬間に甘香ばしい風味が広がり、すっきりとした味わいを楽しめる。
また、デスクワーク中や就寝前など、時間帯を選ばず飲めるノンカフェイン仕立てとした。気温の上昇でこまめな水分補給が意識されるこれからの季節に向けて、ゴクゴク飲める600mlサイズで展開する。
「セブンプレミアム コーン茶」(116.64円)