【ファミマ】人気サラダの具材が最大50%増量 -「シーチキン&たまごのサラダ」など5品を順次展開
ファミリーマートは6月16日から、具材増量キャンペーンを全国のファミリーマートで全3回実施する。
具材 最大50%増量
気温上昇とともにサラダの需要がピークを迎える7月に向けて、人気の野菜サラダ5品を対象に、コーンやオクラを50%増量、サラダチキンを20%増量する。対象商品には一目でわかる「増量シール」を貼付して展開する。
第1弾は6月16日〜6月22日。対象商品は「シーチキン&たまごのサラダ」(278円)と「1/3日分の野菜サラダ」(328円)。シーチキン&たまごのサラダはコーンを50%増量、1/3日分の野菜サラダはサラダチキンを20%増量する。
「シーチキン&たまごのサラダ」(278円)※左が増量前、右が具材増量
「1/3日分の野菜サラダ」(328円)※左が増量前、右が具材増量
第2弾は6月30日〜7月6日。対象商品は「フレッシュ野菜サラダ」(198円)と「3種のネバネバサラダ」(328円)で、フレッシュ野菜サラダはコーンを50%増量、ネバネバサラダはオクラを50%増量する。
「フレッシュ野菜サラダ」(198円)※左が増量前、右が具材増量
「3種のネバネバサラダ」(328円)※左が増量前、右が具材増量
第3弾は7月21日〜7月27日。「サラダチキンのサラダ」(268円)のサラダチキンを20%増量し発売する。
「サラダチキンのサラダ」(268円)※左が増量前、右が具材増量
具材 最大50%増量
気温上昇とともにサラダの需要がピークを迎える7月に向けて、人気の野菜サラダ5品を対象に、コーンやオクラを50%増量、サラダチキンを20%増量する。対象商品には一目でわかる「増量シール」を貼付して展開する。
第1弾は6月16日〜6月22日。対象商品は「シーチキン&たまごのサラダ」(278円)と「1/3日分の野菜サラダ」(328円)。シーチキン&たまごのサラダはコーンを50%増量、1/3日分の野菜サラダはサラダチキンを20%増量する。
「1/3日分の野菜サラダ」(328円)※左が増量前、右が具材増量
第2弾は6月30日〜7月6日。対象商品は「フレッシュ野菜サラダ」(198円)と「3種のネバネバサラダ」(328円)で、フレッシュ野菜サラダはコーンを50%増量、ネバネバサラダはオクラを50%増量する。
「フレッシュ野菜サラダ」(198円)※左が増量前、右が具材増量
「3種のネバネバサラダ」(328円)※左が増量前、右が具材増量
第3弾は7月21日〜7月27日。「サラダチキンのサラダ」(268円)のサラダチキンを20%増量し発売する。
「サラダチキンのサラダ」(268円)※左が増量前、右が具材増量