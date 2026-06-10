◇MLB ドジャース 12−3 パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)

パイレーツのポール・スキーンズ投手がドジャース戦前夜に子供たちと交流しました。

昨季のサイ・ヤング賞投手であるスキーンズ投手は、この日の試合を終え6勝5敗、防御率2.84を記録しています。対戦するドジャースには“ミスタージューン”とも呼ばれる大谷翔平選手がいます。6月に入り試合前で、6試合中5試合で複数安打を記録。25打数12安打、打率.480と驚異的なペースで安打を積み重ねていました。そんな大谷選手とこの日3度の対戦をし、セカンドゴロ、空振り三振、セカンドゴロと封じます。

スキーンズ投手は6回103球を投げ、被安打6、7奪三振、与四球2、2失点と好投しました。

そんなスキーンズ投手の前夜のある行動をとらえたMLBは公式Xで投稿します。「ポール・スキーンズはリトルリーグのグラウンドの前を車で通りかかり、立ち寄ることにした PNCパークでのドジャース戦に先発登板する前夜、彼は2時間以上も子供たちとキャッチボールをして、話をしていた」と明かしました。

投稿にはボールにサインを求める子供たちがスキーンズ投手を囲んでいる写真や、実際に子供とキャッチボールを行うスキーンズ投手の様子がうつされていました。未来ある野球少年らにメジャーのスター選手から素敵な思い出が提供されました。