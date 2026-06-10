【ファミマ限定】八天堂、福島県産あかつきを使用した「冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン もも」発売
八天堂は6月9日、「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」(298円)を全国のファミリーマートで発売した。
「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」(298円)
○ももとミルククリームの優しい味わい
ファミリーマートで展開する「冷やして食べる とろけるくりーむパン」シリーズは、地域の素材と季節感を大切にした商品を開発・販売する限定企画。福島県産ももを使用したフレーバーは2024年に販売し好評を得た季節商品で、ふんわりしっとり柔らかな生地の中に福島県産あかつきを使用したフィリングと、ほのかなももの風味が感じられるミルククリームを合わせ、「とろけるミルクくりーむパン」としてリニューアルした。ミルククリームを一口目に味わえることで、ももとミルククリームが合わさったまろやかで優しい風味が楽しめる。多様な気候風土に恵まれた福島県は、国内有数の桃の産地。今回、代表品種の「あかつき」を使い、爽やかで芳醇な味わいに仕上げた。
福島県産あかつきを使用したももフィリングとミルククリーム
パッケージ
定番のカスタードも販売中
定番のフレーバー「冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード」(280円)も販売している。同商品は、カスタードの卵のコクを感じながらも、あっさりシンプルな味わいに仕上げた。
冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード(280円)
「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」(298円)
○ももとミルククリームの優しい味わい
ファミリーマートで展開する「冷やして食べる とろけるくりーむパン」シリーズは、地域の素材と季節感を大切にした商品を開発・販売する限定企画。福島県産ももを使用したフレーバーは2024年に販売し好評を得た季節商品で、ふんわりしっとり柔らかな生地の中に福島県産あかつきを使用したフィリングと、ほのかなももの風味が感じられるミルククリームを合わせ、「とろけるミルクくりーむパン」としてリニューアルした。ミルククリームを一口目に味わえることで、ももとミルククリームが合わさったまろやかで優しい風味が楽しめる。多様な気候風土に恵まれた福島県は、国内有数の桃の産地。今回、代表品種の「あかつき」を使い、爽やかで芳醇な味わいに仕上げた。
福島県産あかつきを使用したももフィリングとミルククリーム
パッケージ
定番のカスタードも販売中
定番のフレーバー「冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード」(280円)も販売している。同商品は、カスタードの卵のコクを感じながらも、あっさりシンプルな味わいに仕上げた。
冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード(280円)