バスケットボール男子の愛知・名古屋アジア大会代表選考を兼ねた合宿が１０日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。２月から日本代表を指揮する桶谷大ヘッドコーチは「すごくいい雰囲気で、若い選手や若いコーチが多いので、エナジーの高い練習ができた」と合宿の様子を語った。

合宿には２８歳から１９歳までと若手中心で２４人が。中には米国の大学でプレーする選手もおり、将来を期待される選手が多く集まっている。「ここにいる選手が日本を引っ張っていく。ロサンゼルス五輪に出る選手もいると思うし、その後のブリスベン（五輪）にもつながっていく。一日、一日を無駄にせず、成長してほしい」と激励の言葉を送った。

今回の合宿のゴールは「ゲットベター（上達）」と「コンベクション（対流）」。７月に行われるＷ杯予選を控える“Ａ代表”入りを目指して強化してほしいと語った。「今回はチームを作る前に競争させることが一番の目的。Ａ代表を選ぶタイミングで、ここにいる選手がステップアップしていったら、入れるべきだと思っている。本当にいい選手だったらコールアップ（昇格）したい」と若手だけでなく日本代表全体を指揮する立場だからこそ、選手たちには高みを目指してほしいと話した。

アジア大会開幕まで１１日で残り１００日となる。男子バスケは２３年にＷ杯を沖縄で開催し、自力で２４年パリ五輪の出場権を手にするなど、大熱狂に包まれた。アジア大会へ向けて「日本で行われるので、日本のバスケットがアジアで強いと思ってもらいたい。日本代表は世界で戦える力を持ち始めて、いい選手もそろっている。結果を残せるようにしたい」と１４年大会以来、３大会ぶりのメダル獲得への思いを語った。