１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、スマホ疲れした若者の間でＸ（旧ツイッター）やインスタグラムなどのＳＮＳの評価や視線から少し距離を置く「アテンション・デトックス」の動きが広がっていることを特集した。

物理的にスマホを使わないデジタル・デトックスもその中に含まれるこの動きにコメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「僕は（ＳＮＳを）使わないですから、ほとんど。ほとんど見ない」と話し出すと「若い人は（ＳＮＳを）見るのと発信するのと両方で使うんですよね。どっちも、ほぼやらないんで」と、きっぱり。

情報の入手法を聞かれると「これが知りたいなという時にタブレットなんかで調べることはありますけど基本的には新聞。まず新聞」と返答。「やってて分かりましたけど、活字を読んだ方が頭に入ります。同じ情報でも。スマホの画面で見ただけでは…。科学的にも言われてますけど、僕の場合には新聞をコピーしてイエローマーカーで（大事な部分に線を）引くと、頭に入るんです。無駄がない」と持論を展開していた。