STARTO¼Ò¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Ï£±£°Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ­²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤¿³°ÉôÍ­¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£

¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯£¶·î¤ÎÁ°²óÊó¹ð½ñ¤ËÂ³¤­¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò½¾¶È°÷¤Ë¤Ï°ìÏ¢¤ÎÀ­²Ã³²ÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬£²£°£²£³Ç¯¡¢¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ­²Ã³²ÌäÂê¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Ï²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤ÇÊÛ¸î»Î¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë³°ÉôÍ­¼±¼Ô¤¬£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡³°ÉôÍ­¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Êó¹ð½ñ¡×¡Ê£¹ÆüÉÕ¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¿Í¸¢½ç¼é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ú¤­Â³¤­¿Í¸¢Êý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤¿´ë¶È·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤ËÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£

¡¡°ìÏ¢¤ÎÀ­²Ã³²ÌäÂê¤Ç¤Ï£²£³Ç¯Åö»þ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÀ­²Ã³²µ¿ÏÇ¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£

¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ÎÁ°²óÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤¬¼«¼ÒÆâ¤Ë²áµî¤ÎÀ­²Ã³²¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿½¾¶È°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È³°ÉôÍ­¼±¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤â¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¤³¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÃÊ¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¿µÁ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¾ðÊó¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£