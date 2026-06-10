◆カーリング日本選手権 第３日（６月１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、チーム御代田に１１―９で勝利し、通算３勝１敗として１次リーグ突破を決めた。

第１エンド（Ｅ）でいきなり３点先制されたものの、第２Ｅですかさず２点を取り返し、続く第３Ｅでスチールして１点を追加し、同点にして振り出しに戻した。これで流れを引き戻すかと思われた直後の第４Ｅで再び３点を奪われ劣勢に立った。６―８で迎えた第８Ｅで、ハウス内に石を集めプレッシャーをかけると最終投で相手スキップがミスをして３点をスチールし、逆転した。第９Ｅで同点となったが、最終エンドで２点を入れて勝利を手にした。

開幕戦から２連勝したが、「予選のキーになる」（吉村）と話していた９日の北海道銀行戦で５―１５の悪夢の敗戦。敗戦を引きずらないか心配されたものの、粘り強くプレーして大逆転劇を演出し、しっかり軌道修正した。

大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝を行う。