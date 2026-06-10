第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）につながる南北海道大会の組み合わせ抽選会が行われた。計９６チームが出場し、２０日に開幕。今年からトーナメントが一本化され、１、２回戦は同地区同士で対戦。３回戦（ベスト３２）以降は他地区と対戦の可能性もあり、順調に日程が消化されれば、７月２１日にエスコンフィールドで決勝が行われる。

大会２連覇を狙う北海は２回戦から登場し、石狩翔陽―恵庭北の勝者と対戦する。２年生ながらＵ―１８日本代表候補強化合宿に参加した最速１４７キロ右腕・森健成ら投手陣が安定。春３戦連発の佐竹徠都外野手（３年）ら野手にも昨夏の甲子園メンバーが多く残っており、経験は豊富だ。３回戦から準々決勝までの３試合を函館で戦うことになり、慣れない環境でも本来の力を出し切れるかが鍵になりそうだ。

春の北海道大会で南北海道勢唯一の４強入りを果たし、夏２年連続決勝進出中の札幌日大は、最速１４４キロ右腕・石川瑛二朗（３年）、センバツ甲子園出場の北照は島田爽介（３年）が投手陣の軸。ともにエースに続く２番手以降の投手の成長が必須だ。

駒大苫小牧は、昨夏４強進出時のレギュラーメンバーが野手に多く残る。早実（西東京）と決勝で激闘を繰り広げた２００６年夏の甲子園からちょうど２０年の年に１９年ぶり優勝を狙う。

また、春は地区予選で姿を消した札幌大谷はノーシードから頂点を狙う。昨春センバツ出場の東海大札幌、昨秋北海道大会４強の立命館慶祥なども侮れない。総合力で北海が一歩リードするが、私立の実力校との差はわずかで、混戦が予想される。