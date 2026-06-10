◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス プロアマ戦（１０日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

昨年大会覇者の高橋彩華（サーフビバレッジ）は開幕前日のプロアマ戦で、プロ野球巨人元監督の高橋由伸さんと同組でプレーした。この日はスクランブル方式で、２打目以降はチーム内で最も良い球を選択し、そこから全員が打つスタイルで行われた。「なんかもう、飛距離がすごくて。私が全然打ったことがない所からたくさん打った」と目を丸くした。

今年は４ホールで距離が伸び、総距離は６１ヤード増の６６１９ヤードになったが「あまりそれを感じないまま終わった」と笑顔で振り返った１８ホール。家族は巨人ファンながら、野球にあまり詳しくないという高橋は「ガチガチにアスリートの会話というより、プライベートの話とか、ゆるい会話」を楽しみながら回った。「パターがめちゃくちゃうまくて、半分ぐらいは高橋さんが入れてくれた。オールマイティーにうまかった」とうなった。

前週の海外メジャー、全米女子オープンは予選落ちに終わった。「やっぱりパワーゲームだなと思った。今の時代、飛距離が必要」。高橋が６番アイアンで打つところを、海外の選手は９番アイアンを握る。今後に向けて、課題を持ち帰った。

優勝と２位、大会終了時のメルセデスランキング上位３人までがＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕、英国ロイヤルリザム＆セントアンズＧＣ）の出場資格を得る。「全英がモチベーションというよりは、２連覇したいという気持ちの方が大きい。コースの全体的なイメージはすごくいいので、そのイメージで回れたら」と気合を入れた。