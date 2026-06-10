2児の母・井上和香「あんま綺麗じゃないけど」手作りすき焼き公開「2日目のすきやきうどんは最高」「お肉たっぷりで贅沢」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの井上和香が6月9日、自身のInstagramを更新。手作りのすき焼きを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳元グラドル「高級なお店みたい」“贅沢”お肉たっぷりすき焼き
井上は「あんま綺麗じゃないけど」と前置きし「昨日は美味しいお肉をいただいたのですき焼きに」と写真を投稿。鍋の中に牛肉、焼き豆腐、椎茸、春菊、えのき、しらたき、白菜などが並んでいる様子を披露した。すき焼きの作り方については「本当ならお肉を先に焼いて食べたいところだけど、仕事やらお勉強でみんな食べる時間がバラバラなので、作っておいて、食べる分だけ取るシステムに お肉は、先に焼いて味付けしたものを後乗せしてます！」と記している。
また「当然とっても美味しかったけど、私は次の日のすき焼きの余りで作るうどんが大好きなの」と告白し、卵の乗ったうどんの写真も公開している。
この投稿には「2日目のすきやきうどんは最高」「美味しそうな匂いがします」「お肉たっぷりで贅沢」「素敵な母ですね」「高級なお店みたい」「幸せの味がしそう」「お腹が空くくらい美味しそう」などとコメントが寄せられている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳元グラドル「高級なお店みたい」“贅沢”お肉たっぷりすき焼き
◆井上和香、手作りのすき焼きを公開
井上は「あんま綺麗じゃないけど」と前置きし「昨日は美味しいお肉をいただいたのですき焼きに」と写真を投稿。鍋の中に牛肉、焼き豆腐、椎茸、春菊、えのき、しらたき、白菜などが並んでいる様子を披露した。すき焼きの作り方については「本当ならお肉を先に焼いて食べたいところだけど、仕事やらお勉強でみんな食べる時間がバラバラなので、作っておいて、食べる分だけ取るシステムに お肉は、先に焼いて味付けしたものを後乗せしてます！」と記している。
◆井上和香の投稿に反響
この投稿には「2日目のすきやきうどんは最高」「美味しそうな匂いがします」「お肉たっぷりで贅沢」「素敵な母ですね」「高級なお店みたい」「幸せの味がしそう」「お腹が空くくらい美味しそう」などとコメントが寄せられている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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