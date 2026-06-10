１０日の東京株式市場はリスク回避ムードが再び強まり、日経平均株価は先物主導で下げ幅を広げる展開に。一時１６００円超に売られる場面もあった



大引けの日経平均株価は前営業日比１２３７円３６銭安の６万４１７９円２７銭と大幅反落。プライム市場の売買高概算は２５億３５８１万株、売買代金概算は１１兆３３３６億円。値上がり銘柄数は８３５、対して値下がり銘柄数は６９４、変わらずは３５銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日の米国株市場で半導体株が売られたことに加え、中東情勢が再び緊迫の度合いを強めたことで地政学リスクが再燃、投資家のセンチメントが低下した。日本時間今晩開示される５月の米ＣＰＩの内容を見極めたいとの思惑も買いを手控えさせた格好だ。米ＣＰＩが４月から伸び率が加速するとみられており、事前に織り込みが進んでいるとはいえ、ＦＲＢによる年内利上げの可能性が意識され、株式市場には向かい風となることが予想されている。これまで相場を牽引してきたＡＩ・半導体関連に利食い急ぎの動きが観測され、全体指数押し下げに作用した。ただ、個別は買いが優勢となる銘柄も少なくない。値上がり銘柄数は８００あまりに達し、全体の５３％と過半を占めた。売買代金は１１兆３０００億円台で前週３日以来の水準を回復した。



個別では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅安、売買代金２位に入った太陽誘電＜6976＞や村田製作所＜6981＞などの電子部品株も急落した。ソフトバンクグループ＜9984＞が大きく下値を探り、フジクラ＜5803＞も売られ、古河電気工業＜5801＞は急落した。任天堂＜7974＞が安く、ＳＵＭＣＯ＜3436＞の下げも目を引く。武蔵精密工業＜7220＞はストップ安、ファーマフーズ＜2929＞も大きく売り込まれた。浜松ホトニクス＜6965＞、アンリツ＜6754＞、リガク・ホールディングス＜２６８Ａ．Ｔ＞なども大幅安。



半面、東京エレクトロン＜8035＞が商いを伴い上昇、レーザーテック＜6920＞もしっかり。ＳＣＲＥＥＮホールディングス＜7735＞も買いが優勢だった。三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞が頑強な値動きを維持し、ファーストリテイリング＜9983＞が上値追い、リクルートホールディングス＜6098＞も堅調だった。川崎重工業＜7012＞もしっかり。ベステラ＜1433＞が急騰、松風＜7979＞、富士急行＜9010＞も値を飛ばした。日本トムソン＜6480＞が物色人気、寿スピリッツ＜2222＞、オープンハウスグループ＜3288＞なども大きく上昇した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト