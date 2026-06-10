【北欧通貨】CPI受けてこれまでのクローネ安一服＝ノルウェークローネ



１５時のノルウェーCPIの強い伸びを受けて、ドルクローナは９．４７０４まで下げた。それまでは原油安もあってクローネ売りが目立っており、今月に入って９．２５００前後での推移から９．５２９６クローネまで上昇。４月１３日以来のドル高クローネ安となっていた。



06/10 15:00 消費者物価指数（CPI） （5月） 結果 0.2% 予想 0.1% 前回 0.4% （前月比）

06/10 15:00 消費者物価指数（CPI） （5月） 結果 3.1% 予想 3.0% 前回 3.4% （前年比）



USDNOK 9.4990

外部サイト